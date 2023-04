Nelle sfide-promozione c'è anche Kastel Pallavolo Conegliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Grande risultato quello appena colto dalla Kastel Pallavolo Conegliano 1971 nel torneo di Seconda Divisione. La formazione allenata da Rolando Stefanuto è riuscita ad accedere ai play off promozione, determinata ora a giocarsi tutte le carte a sua disposizione per fare quanta più strada possibile. La certezza è arrivata al fischio finale della sfida di sabato 22 con il CornudaMonte (risultato finale: tre set a uno). È un traguardo che ripaga soprattutto i ragazzi della compagine coneglianese per i sacrifici sostenuti durante la stagione sportiva: consapevoli delle proprie potenzialità, hanno dato tutto per arrivare ai play off e possiamo dire che la loro tenacia ha ricevuto il meritato riconoscimento. Con quale spirito si accingono ad affrontare questa nuova fase? Lo domandiamo a coach Stefanuto: “L’affrontiamo con la consapevolezza di esserci costruiti una possibilità. Questo gruppo, messo in pista con un piccolo nucleo di ragazzi superstiti di un passato pallavolistico glorioso ma ormai lontano, via via, con qualche neofita e qualche gradito ritorno, ha saputo consolidarsi prima di tutto nell’amicizia e poi in una propria dimensione tecnica, forse più sofisticata di quanto fosse lecito attendersi. Ad ogni difficoltà ha sempre dato una risposta superiore alla semplice sommatoria dei singoli; in definitiva, mi sento onorato di aver condiviso questo cammino.” Ed eccoli gli autori di questa impresa: Manuel, Giovanni, Gabriele, Andrea, Ettore, Filippo, Marco, Stefano, Leonardo, Giacomo, Federico, Samuele G. e Samuele R., Gregorio.