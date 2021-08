Promozione di 3^ Categoria: nel weekend vittoria per la Concordia Moglianese

A Mogliano Veneto sabato 21 agosto, presso il bocciodromo comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/C, si è disputato l’incontro di andata del Campionato Nazionale di Promozione di 3^ Categoria tra la locale Concordia Moglianese e la Unicredit di Verona alla presenza di un contingentato numero di spettatori come previsto dalle disposizioni anti Covid.

La Concordia con Dirigente Enzo Boschiero, Tecnico Carlo Zago, atleta capitano Giuseppe Barato, atleti Alessandro Boschiero, Francesco Bozzao, Grazioso Chiarin, Anna Lisa Dotto, Antonello Gervasutti, Danilo Giusto ,la Unicredit di Verona con Tecnico Gianfranco Gasperini, Atleta capitano Antonio Bassi, atleti Fabrizio Morbioli, Mauro Olivieri, Anna Maria Morandini, Giuseppe Gasperini. L’incontro è stato piacevole ed equilibrato al termine del quale i padroni di casa sono riusciti a vincere per 5-3. Questi i risultati: Terna Giuseppe Barato (2° set Grazioso Chiarin), Giusto Danilo, Anna Lisa Dotto (2° set Francesco Bozzao) Vs Antonio Bassi,Anna Maria Morandini, Giuseppe Gasparini 2-8,8-7; Individuale Alessio Boschiero Vs Fabrizio Morbioli 8-2,8-2; 2° Turno Coppia Antonello Gervasutti, Danilo Giusto Vs Antonio Bassi, Anna Maria Morandini 1-8,3-8; Alessio Boschiero, Francesco Bozzao Vs Mauro Olvieri, Giuseppe Gasparini 8-0,8-3, ha diretto il signor Renato De Piccoli di Treviso.

ALESSANDRO SCANTAMBURLO SUL PODIO NEL TROFEO TURRI A PREDAZZO

Domenica 22 agosto presso il bocciodromo dello Sporting Center a Predazzo si la bocciofila Predazzo ha organizzato il “Trofeo Adriano Turri “ gara regionale Individuale per le categorie A/B/C/D. La gara ha visto la vittoria di Umberto Campagnolo alfiere veronese Vigasio-Villafranca superando nella finale Alessandro Scantamburlo portacolori trevigiano della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto, al terzo posto Cristina Paruta (Bocciofila Merano,Bolzano), 4° Remo Faccini (Bocciofila Villa Pomese, Mantova), al quinto posto Luciano Battilana (Azzurralpina di Caerano di S. Marco,Treviso, il giovanissimo Alessio Boschiero (Concordia Moglianese, Treviso), Bruno Brigadoi (Bocciofila Predazzo,Trento), Antonio Candiracci (C.B. Cartiere Milani,Ancona), ha diretto il signor Ewald Paller di Trento.