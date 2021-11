Attesa per la 5^ Prosecchina, la corsa tra le colline patrimonio dell'Umanità Unesco

Sarà una vera e propria festa. Tra i vigneti e le cantine. Soprattutto alla fine (e anche durante) non mancheranno i cin cin con il prodotto simbolo del territorio, il Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg. E se domenica 5 dicembre a Vidor da un lato si correrà per vincere nei 21,097 km della Prosecco Run, dall’altro ci sarà anche chi correrà per il piacere di farlo, senza cronometro, senza classifiche, senza competizione, ma con tanto divertimento. Per i camminatori e i runner l’Asd Tri Veneto Run propone infatti la quinta edizione della Prosecchina, corsa a carattere promozionale di 10 chilometri, organizzata sotto l’egida dell’Us Acli.

Suggestivo il percorso collinare, nuovo di zecca, che porterà i partecipanti ad attraversare i luoghi simbolo del territorio comunale di Vidor - l'Abbazia Benedettina di Santa Bona, Villa Vergerio, il Tempio Sacrario sito al Col Castello, il Santuario della Madonna delle Grazie - e sei cantine - l’Azienda Agricola di Giotto Benvenuto, la Cantina Da Riva di Giulio Da Riva, l’Azienda Castello di Berton Vini, Azienda Agricola Ca' Dal Molin, la Cantina Dal Din Spumanti e l’Azienda Agricola Ponte Vecchio. Si rinnova così l’appuntamento con una corsa tanto amata dai podisti e dalle famiglie, che si troveranno immersi nei luoghi dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

“In questi anni in tanti hanno fatto apprezzamenti per la bellezza del panorama, la spettacolarità del paesaggio, l’organizzazione “professionale”, l’unicità del percorso con il passaggio dentro, ma proprio dentro, le cantine – commenta Francesco Sartori, presidente dell’Asd Tri Veneto Run – c’è sempre un clima festoso, di gioia, di condivisione, cose che nell’ultimo anno e mezzo sono mancate. E se possiamo ritornare al piacere di correre insieme, ovviamente sempre rispettando i protocolli di sicurezza, è ancora più bello farlo tra le nostre colline e i nostri vigneti. Tanti tornano e ritornano a Vidor, qualcuno porta nuovi amici, c’è chi accompagna i partecipanti agonistici della Prosecco Run, c’è anche chi si organizza con una corriera per un weekend turistico in compagnia. Insomma, abbiamo tutti gli ingredienti per una domenica tra sport e divertimento, grazie anche ai tanti volontari delle associazioni di Vidor, Valdobbiadene e Moriago impegnati sul campo per rendere possibile questo evento”. Il fulcro logistico si trova al Centro Polifunzionale di Piazza Capitello, mentre la partenza è fissata alle ore 10.10 dalla Cantina La Tordera.

Le iscrizioni alla Prosecchina sono aperte fino al 29 novembre tramite internet, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.prosecco.run, con pagamento on-line con carta di credito o bonifico (via Keepsporting). È possibile anche l’iscrizione tramite fax od email, inviando l’apposita scheda compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico bancario o postale (intestato a: ASD Tri Veneto Run - IBAN IT10M08904616200 09000014574 – Banca Prealpi SanBiagio, filiale di Conegliano - Causale: Iscrizione 5^ Prosecchina – nome atleta) al numero di fax: 0438-1918104 o all’indirizzo email: iscrizioni@trevisomarathon.com). Sarà possibile effettuare l’iscrizione sia sabato 4 dicembre (dalle 14 alle 18 al Centro Polifuzionale di piazza Capitello) sia la mattina dell’evento (dalle 7.30 alle 9.15), alla partenza situata alla Cantina La Tordera di via Alnè Bosco 23, fino ad esaurimento dei braccialetti di riconoscimento. Le quote di iscrizione sono: 5 euro senza gadget, 15 euro con bottiglia di Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg (limite 300 iscritti).



La Prosecchina è la gara che accompagna la Prosecco Run, mezza maratona (21,097 km) organizzata sotto l’egida della Fidal e che attraversa 17 cantine del Prosecco del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg (le iscrizioni sono aperte fino al 29 novembre, info su www.prosecco.run).