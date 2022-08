L’Italia e QLASH sul tetto del mondo di eFootball su Xbox: vittoria per Carmine ‘Naples17’ Liuzzi

Percorso netto, senza una sconfitta o un pareggio. Alle finali mondiali della eFootball Championship Open 2022 (ex PES) il giocatore italiano dei QLASH di Villorba Carmine ‘Naples17’ Liuzzi si è imposto senza concedere niente agli avversari, laureandosi campione del mondo per Xbox. Ottimo risultato anche per un altro player QLASH, FRANKINO_, che su PlayStation si è piazzato nella Top 4. Il grande torneo annuale è partito lo scorso giugno con i consueti round di qualificazione. Il 14 agosto si sono svolte le ‘World Finals’ online, con i gironi da 6 giocatori divisi su due bracket. In totale per le 4 piattaforme si sono sfidati i 24 migliori giocatori del mondo.

Carmine ‘Naples17’ Liuzzi ha superato i due avversari del girone finale con i punteggi di 3 a 2 e 3 a 1, rispettivamente contro Farhat_MIX e HALA_MADRID_FC. La sfida conclusiva contro Ivanmelian, campione del mondo in carica su PlayStation, è stata molto tirata: Bayern per tutti e due, l’argentino è andato subito in vantaggio con un rigore. All’intervallo si è andati però sull’1 a 1. Poi avanti Liuzzi, con il nuovo pareggio arrivato dopo 2 minuti di gioco. Solo nel secondo tempo supplementare è arrivato il gol decisivo dell’italiano. “Sono incredibilmente felice per questa vittoria, ho giocato al meglio delle mie possibilità e sono riuscito a non perdere o pareggiare mai una partita in questa competizione, spero per il futuro di potermi ripetere in occasioni mondiali come questa", commenta il neocampione Liuzzi.

Grande soddisfazione da parte dei QLASH. Alfonso Robustelli, team manager di eFootball: “È stata una grandissima vittoria, tenendo conto delle difficoltà dell'online nel giocare contro player d'oltreoceano. Carmine fa parte del nostro team da quando ha iniziato a muovere i primi passi con PES e nel giro di pochi anni è riuscito ad imporsi nei vari tornei alla quale ha partecipato. Vederlo oggi sul tetto del mondo è una gioia immensa, sono sicuro che ci regalerà altre vittorie”. “I risultati mondiali ottenuti dal nostro team di eFootball dimostrano quanto di buono abbiamo costruito negli anni, valorizzando sempre di più i giovani player della nostra community, accompagnandoli verso un percorso di crescita professionale e umano. Dopo esser stati sul tetto del mondo su FIFA20, siamo entusiasti e orgogliosi di poter registrare un altro record mondiale su eFootball", aggiunge il game manager QLASH Sergio Porcelli.