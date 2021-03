Qualificazioni agli Assoluti: StileLibero Preganziol si fa valere in ambito regionale

Tra i migliori spicca di Thomas Ferroni che con i 200 stile libero a 1.49.27 conquista il suo personal best, il primo posto in gara e il punteggio FINA più alto

I giovani nuotatori agonisti della StileLibero di Preganziol continuano a farsi valere in ambito regionale. Andrea Franconetti, Head Coach della società: “Il settore giovanile è quello che in questo momento sta subendo di più, ma i nostri sono agguerriti ed abbiamo la fortuna di farli nuotare con regolarità. I ragazzi aspettano sempre ansiosi la domenica di gare e cercano a tutti i costi di mettersi in luce ed in molte gare è palese la voglia di primeggiare senza farsi mettere la mano davanti da nessuno come hanno dimostrato nelle ultime qualificazioni nazionali". Luca Lucchetta, direttore Tecnico, prosegue: “Sono contento che i ragazzi riescano ad ottenere sempre il meglio da ogni situazione e vederli nuotare è un piacere e devo dire che i giovani sono da lodare per il loro comportamento in acqua e fuori”.

In ogni caso, domenica scorsa il gruppo di agonisti ha preso parte (presso l’impianto di Spresiano) alla 4° giornata di qualificazione Nazionale. Tra i più grandi spicca sicuramente la prestazione di Thomas Ferroni che con i 200 stile libero a 1.49.27 conquista il suo personal best, il primo posto nella gara e il punteggio FINA più alto di tutta la manifestazione. Sofia Losiggio invece, in una bellissima gara in rimonta, ha collezionato il suo primato personale nei 200 rana ed il primo posto mentre Cristiana Stevanato è poi risultata prima nei 400 misti vinti solo al tocco dopo 5’ intensi di gara.

Tra i maschi, nella categoria Ragazzi, Simone Silveri è risultato primo nei 100 dorso e secondo nei 200 stile libero con i personal best e Nicoló Rosso a sua volta ha collezionato un primo posto nei 50 farfalla e un secondo nei 100 farfalla dimostrandosi uno dei migliori della sua categoria. Federico Moro ha invece ritoccato il record sociale nei 1500 stile libero, gara di resistenza che lo vede toccare dopo 17 minuti 38 secondi e 79 centesimi. Il prossimo appuntamento sarà il Campionato regionale assoluto che si terrà a Verona il 14 Marzo.