Qualificazioni agli Europei, Akele e Sokolowski convocati in nazionale

Lunga sosta per la De' Longhi Treviso Basket che oggi è tornata in palestra con la prospettiva di giocare la prossima partita di campionato domenica 27 febbraio a Cantù, mentre giovedì sarà in programma lo shooting a Sant'Antonino dedicato a foto e video per i principali sponsor e aziende consorziate di TVB.

La prossima settimana, invece, ci sarà la "finestra" FIBA dedicata alle qualificazioni agli Europei e sono due i convocati della De' Longhi Treviso Basket per le "bolle" di pertinenza: Nicola Akele sarà con la Nazionale Italiana a Perm (Russia) dal 15 al 22 febbraio in cui gli azzurri giocheranno tre partite, due con la Macedonia del Nord (una gara recupera quella rinviata a novembre) il 18 e il 21 febbraio, mentre il 19 è in programma Italia-Estonia. Michal Sokolowski invece è stato convocato dalla Polonia e giocherà in patria, a Gliwice, il 19 febbraio con la Spagna e il 21 con la Romania.