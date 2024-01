Quattro moschettieri trevigiani dominano il Triveneto ciclocross

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Va in archivio anche la stagione di ciclocross, il 28 gennaio a San Vito Leguzzano (VI) si sono svolti i Campionati Triveneti della specialità, sono ben 4 i titoli vinti dai trevigianicon: Deborah Soligo Team Forty Caselle cat donne A, Gloria Fossaluzza ASD Zuliani Maserada cat donne C, Michele D’Alberto SC Mionetto Valdobbiadene cat junior e Fabio Libralato Team Piva Teo Sport cat Gentleman B. Piazzamenti anche per Michele Andreuzza- Rosario Pollicina- Antonio Santamaria. Complimenti dal Comitato Acsi Ciclismo Treviso. Edi Tempestin