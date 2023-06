La quinta edizione nazionale del calcio camminato unvs organizzata dalla sezione di Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una bellissima giornata di sole ha visto le vittorie di Bassano (categoria Over 60) e Novara (categoria Over 50) concludere allo Stadio Comunale Nereo Rocco di Marcon la 5^ edizione del Campionato Nazionale UNVS Calcio Camminato 2023. La manifestazione, organizzata dalla Sezione UNVS di Treviso in collaborazione con il Comune di Marcon, inaugura il calendario degli eventi previsti da “Marcon Città Europea dello Sport 2023”. A dare il benvenuto alla presentazione delle squadre, sabato 24 giugno, il Sindaco di Marcon Matteo Romanello “aver portato oggi questo Campionato nel nostro territorio è motivo di soddisfazione per l’Amministrazione che si vanta di essere Città Europea dello Sport. Vedere queste persone, un grande staff organizzativo funzionale all’avvenimento ci inorgoglisce e speriamo di assistere a delle belle partite.” Presenti anche l’Assessore allo Sport Francesco Marcadalli, il Delegato Regionale UNVS Flaminia Campi e il Presidente della Sezione di Treviso Beniamino Bazzotti. Erano 15 le squadre, con oltre 150 giocatori, in rappresentanza delle Sezioni UNVS: Alessandria (Over 50), Bassano del Grappa (Over 50 - Over 60), Biella (Over 50 - Over 60), Borgomanero (Over 50 - Over 60), Cecina (Over 60), Novara (Over 50 - Over 60), Penisola Sorrentina (Over 50), Pisa (Over 50 - Over 60) e Treviso (Over 50 - Over 60). Gli incontri sono stati magistralmente diretti dagli arbitri della Sezione A.I.A. di Treviso coordinati da Gianni Cervellin. I soci della Sezione UNVS di Treviso si sono fatti onore conquistando in entrambe le categorie il terzo posto ai rigori, schierando nell’Over 50 Mauro Baron, Moreno Cervesato, Alessandro Cervi, Pierfilippo Colombera, Giacomo D’Incà, Andrea Gatto, Andrea Granello, Andrea Pavin, Massimo Polo, Silvano Sartor, nell’Over 60 Franco Bettiol, Sauro Bovo, Giampaolo Carraro, Enzo Dotto, Claudio Lucano, Graziano Pavan, Carlo Restelli, Massimiliano Sottocorna, Giorgio Zanardo. L’evento si è concluso con la cerimonia di premiazione alla quale hanno presenziato l’Assessore allo Sport Francesco Marcadalli, il Segretario Generale UNVS Prando Prandi, il Past Presidente della Sezione A.I.A. di Treviso Giacomo De Marchi, il Presidente della Sezione UNVS di Treviso Beniamino Bazzotti con la Vicepresidente Patrizia Capuzzo ed i Consiglieri Luigi Favarato e Gianfranco Perali. Nella categoria Over 60 si riconferma Campione Nazionale UNVS Calcio Camminato la Sezione di Bassano del Grappa, conquistando l’ambito trofeo itinerante, che precede Borgomanero; Treviso, all’esordio, si posiziona al terzo posto. La Sezione di Novara si aggiudica l’oro nella categoria Over 50 anche nel 2023 ed il trofeo UNVS; è argento per Bassano e ancora un bronzo per Treviso. Alle Sezioni vincitrici sono stati inoltre assegnati i magnum di La Beca Prosecco per festeggiare il meritato successo ai Campionati Nazionali. Altri riconoscimenti e diplomi per le Sezioni della categoria Over 60 piazzatesi dalla 4° alla 7° posizione (4° Novara, 5° Biella, 6° Cecina, 7° Pisa) e della categoria Over 50 classificatesi dal 4° all’8° posto (4° Biella, 5° Alessandria, 6° Borgomanero, 7° Penisola Sorrentina, 8° Pisa). Risultati. Le fasi eliminatorie della categoria Over 50 hanno portato alla disputa dei quarti di finale: Bassano (1° girone A) - Borgomanero (3° girone C), Pisa (1° girone C) - Treviso (2° girone B), Novara (2° girone C) - Alessandria (2° girone a) e Penisola Sorrentina (1° girone B) - Biella (3° girone A). In Semifinale vincono Bassano su Treviso per 4 a 2 ai rigori, Novara su Biella per 2 a 1, Alessandria su Penisola Sorrentina per 2 a 0, passa in Finale Borgomanero per il ritiro di Pisa. Le Finali assegnano Penisola Sorrentina al 7° posto, Alessandria al 5° contro Borgomanero, mentre si concludono ai rigori le combattutissime sfide per il podio: Treviso sale sul terzo gradino battendo Biella per 3 a 2 e Novara vince il Campionato Over 50 su Bassano per 5 a 4 riaffermando il Trofeo itinerante alla Sezione novarese. Non di meno la lotta nelle fasi eliminatorie della categoria Over 60 con ex-aequo di Pisa e Cecina e sorteggio tra Biella e Borgomanero. In Semifinale Borgomanero (2° girone B) vince Treviso (1° girone A) per 2 a 1 e Bassano (1° girone B) vince Novara (2° girone A) per 3 a 1. In Finale, per il 5° e 6° posto Biella si impone su Cecina per 7 a 2, Treviso-Novara vanno ai rigori che si concludono 5 a 4 assegnando a Treviso la terza posizione, Borgomanero si classifica seconda mentre Bassano conquista il Campionato Over 60 confermando il titolo vinto nel 2021 e 2022. Per rivivere alcuni momenti della manifestazione: https://www.facebook.com/Sportnelweb https://www.facebook.com/ottobre1975