Rainbow Cup 2021, Treviso accoglie le due squadre finaliste

Mercoledì 16 giugno, alle ore 18, la cerimonia di presentazione in piazza Aldo Moro in onore di Benetton Rugby e Blue Bulls. Sabato 19 giugno maxischermo in Piazza Trentin per seguire la partita in diretta

Un evento per rendere omaggio alle finaliste della Guinness Pro14 Rainbow Cup 2021: mercoledì 16 giugno, alle ore 18, Treviso ospiterà la presentazione delle squadre che, sabato 19 giugno allo stadio di Monigo, giocheranno la partita conclusiva della Rainbow Cup, campionato internazionale di rugby a 15 tra le federazioni italiana, scozzese, irlandese, gallese e sudafricana.

La squadra vincitrice del torneo per l’Emisfero Nord, Benetton Rugby, affronterà i campioni dell’Emisfero Sud, i Blue Bulls di Pretoria. Le due compagini verranno accolte in Piazzetta Aldo Moro dal sindaco Mario Conte e dal presidente del Comitato Veneto Fir, Sandro Trevisan, prima di una breve sfilata dei giocatori, opportunamente distanziati dal pubblico per garantire il rispetto dei protocolli sanitari. Alla cerimonia, presentata dalla giornalista di Dazn, Federica Zille, interverranno un rappresentante della delegazione Pro14 Rugby, il presidente di Benetton Rugby Amerino Zatta e il presidente dei Blue Bulls Willem Strauss. In occasione del grande evento sportivo che avrà inizio alle 18.30 di sabato 19 giugno, verrà allestito un maxischermo in Piazza Trentin per seguire la partita in diretta.