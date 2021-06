Rainbow Cup, Hayward: "Finale meritata, giocarla a Monigo sarà emozionante"

Mercoledì è arrivata la notizia della qualificazione del Benetton Rugby alla finale della Guinness PRO14 Rainbow Cup, in quanto rappresentante dell’Emisfero Nord. I Leoni, unici imbattuti nel proprio raggruppamento, si apprestano quindi a giocare la finale della competizione prevista il 19 giugno a Monigo di Treviso. Nel weekend si conoscerà se la finalista proveniente dall’Emisfero sudafricano saranno i Bulls o gli Sharks. A presentare il momento in casa Benetton Rugby è Jayden Hayward.

Jayden, il PRO14 ha comunicato che gli Ospreys hanno avuto dei casi di Covid-19 e quindi sabato non si giocherà in Galles. Siete quindi in finale

“Mi dispiace per gli Ospreys che hanno registrato alcuni casi di Covid-19, spero che gli interessati si riprendano subito. Ad ogni modo per noi è una grandissima notizia, siamo tutti contenti di essere in finale, il Benetton Rugby non era mai stato prima in una finale di questo genere”.

Avete meritato ampiamente l’accesso alla finale come rappresentante dell’Emisfero Nord, dato che siete l’unica squadra imbattuta del girone

“Noi abbiamo meritato di essere qui in finale, non abbiamo perso nessuna partita, abbiamo sconfitto Glasgow che la scorsa settimana ha vinto con Leinster, abbiamo vinto con Connacht che in precedenza aveva vinto fuori casa con Munster. Penso che tutti, squadra e staff, credano nel grande risultato e nell’averlo meritato”.

La finale si giocherà a Monigo. Un’occasione unica per il Benetton Rugby e per il rugby italiano?

“Esatto, per il Benetton Rugby essere in finale è un grande risultato, inoltre essere in finale e giocarla a Treviso è qualcosa di magnifico, per il club sarà una grandissima esperienza. Ci sarà pure una parte dei nostri tifosi, i nostri supporters saranno a Monigo dopo un anno difficile, questa è una cosa incredibile. Ci saranno anche le nostre famiglie e i nostri amici, sarà anche la mia ultima gara per i Leoni, è un modo affascinante per finire la mia avventura qui”.