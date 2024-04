Tra Elba e Marca per essere protagonisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà un fine settimana particolarmente intenso per Xmotors Team con il sodalizio di Maser pronto a sostenere un sestetto di piloti molto interessanti. Si partirà con il Rally Elba, prima tappa dell'International Rally Cup che andrà in scena tra Venerdì 26 e Sabato 27 Aprile, nel quale la gioventù la farà da padrona, ad iniziare da un Edoardo De Antoni che si presenterà ai nastri di partenza con l'intento di puntare in alto. Il camposampierese ritroverà al proprio fianco Martina Musiari, condividendo l'abitacolo di una Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da Motor Team ed iscritta da La Superba. Certo candidato ad un ruolo prestigioso sarà pure il trevigiano Mattia Zanin, portacolori di ACI Team Italia, in gara con Fabio Pizzol su una Peugeot 208 Rally4 targata MS Munaretto. Per i due si tratterà di un doppio impegno stagionale, il primo già in azione nel tricolore mentre il secondo in ambito continentale, ed a loro si aggiungerà un Daniele Zamberlan che, dopo la fugace apparizione di inizio 2023, ritenterà l'assalto all'IRC in compagnia di Enrico Nicoletti. Ad attendere i due una Peugeot 106 Rallye gruppo A di Avior Racing, iscritta da La Superba. Due le frazioni previste, tre le speciali per la prima ed altre quattro per la seconda, con un totale di poco più di un centinaio di chilometri cronometrati da vivere sull'isola toscana. Stesse giornate, Venerdì 26 e Sabato 27 Aprile, ma cambio di location per un appuntamento a dir poco irrinunciabile, quello con la gara di casa ovvero il Rally della Marca. La quarantesima edizione della classica trevigiana, entrata nel neonato Trofeo Italiano Rally come secondo round ma valida anche come apertura Coppa Rally ACI Sport di quarta zona a coefficiente maggiorato, vedrà presentarsi sulla pedana di partenza tre equipaggi. Fabio Sandel sarà della partita su una Skoda Fabia R5 messa a disposizione da Motor Team, da condividere con Natascia Freschi, con Massimo Vian che gli farà compagnia nella classe regina, esordendo con Ivan Agostinetto sulla nuova Skoda Fabia RS Rally2 di P.A. Racing. I due locali difenderanno rispettivamente i colori di La Superba e di Xmotors Team. Spazio anche alle signore del passato con la seconda edizione del Rally della Marca Storico che sarà affrontato da Paolo Dalla Libera, con Andrea Pavan su un'Opel Kadett GSI gruppo A. Una sola giornata effettiva di gara, quella di Sabato, con sette tratti cronometrati da percorrere, per un totale di poco più di ottantotto chilometri cronometrati, su strade iconiche del Marca. “Sarà un weekend decisamente impegnativo per noi” – racconta Francesco Stefan (presidente Xmotors Team) – “perchè, oltre agli impegni in pista che vedranno anche il sottoscritto tra i protagonisti, saremo in campo nella nostra gara di casa e su un altro palcoscenico glorioso come è l'Elba. Abbiamo dalla nostra dei piloti che potranno certamente dire la loro, sia per quanto riguarda la classifica assoluta che per le varie classi. Tra una manche austriaca e l'altra li terrò indubbiamente d'occhio ma sono certo che saranno tutti in grado di darci delle gioie.”