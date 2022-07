Rally del Casentino: Avbelj cerca l'allungo in testa all'Irc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'International Rally Cup è pronto a varcare la soglia della metà stagione, la classica boa da aggirare e dalla quale iniziare a giocarsi i propri assi nella manica. Xmotors Team sarà della partita con l'attuale leader della serie, Boštjan Avbelj, al comando delle operazioni nella classifica assoluta con un margine risicato, solo sei i punti su Nucita. Con un gap così ridotto il pilota sloveno, affiancato da Damijan Andrejka sul sedile di destra, non potrà dormire sonni tranquilli, in virtù di una seconda parte di calendario che porterà ad un aumento dei coefficienti che saranno in grado di rimettere in corsa molti altri antagonisti. Quota 1,25 per l'imminente Rally del Casentino, in programma Venerdì 15 e Sabato 16 Luglio, per poi passare a 1,5 per il conclusivo Rally Città di Bassano, previsto per la fine di Ottobre. Una trasferta molto delicata per il portacolori della scuderia di Maser, impegnato anche a sostenere la rincorsa del team MS Munaretto alla testa di una classifica riservata ai team, Trofeo Beppino Zonca, che vede la compagine scledense occupare ora la seconda piazza.

“Siamo in testa all'International Rally Cup” – racconta Avbelj – “ma abbiamo davanti a noi due gare molto importanti. Lo scorso anno abbiamo dimostrato una buona competitività, qui al Casentino, ma siamo stati poco fortunati, sulla terza speciale, per problema ad una gomma.” Reduce da due secondi assoluti, prima in Maremma ed in seguito al Taro, Avbelj tornerà al volante della Skoda Fabia Rally 2 Evo con tanta voglia di firmare la prima vittoria stagionale.

“Il nostro obiettivo sarà quello di crescere in questo weekend” – aggiunge Avbelj – “e siamo molto fiduciosi per la gara. Siamo consapevoli di avere una Skoda Fabia Rally 2 Evo molto competitiva, preparata con cura da MS Munaretto. Sarà sicuramente una gara interessante. Approfitto per ringraziare anche Xmotors Team e tutti i partners che ci stanno sostenendo.” In quel di Bibbiena non si vedrà invece Luca Diserò, originariamente iscritto con Stefano Peressutti su una Peugeot 208 R2 di Emmepi Racing, bloccato da impegni di lavoro. “Nelle scorse giornate abbiamo provveduto a ritirare la nostra iscrizione” – racconta Diserò – “perchè, purtroppo o per fortuna, è arrivato un gran bel carico di lavoro e devo seguire quello. Mi dispiace molto per la scuderia Xmotors Team, per Emmepi Racing e per tutti i partners che ci hanno dato fiducia quest'anno. La nostra stagione non finisce qui e ci rivedremo sicuramente al prossimo Città di Bassano. Cercheremo di chiudere in bellezza questo nostro primo IRC.” Sette le prove speciali in programma, tutte da disputare nella sola giornata di Sabato 16 Luglio. Un primo passaggio su “Corezzo” (14,70 km), “Rosina” (7,48 km) e “Crocina” (22,88 km) per poi procedere con una ripetizione delle due iniziali, concludendo gli oltre cento chilometri cronometrati, sui circa trecentoquindici totali, di nuovo su “Corezzo” e su “Crocina”.