Rally Due castelli, tre piloti della famiglia Trentin al via

È un inizio di stagione effervescente per MT Racing e, dopo aver consegnato agli archivi i primi due round del Finnish Rally Championship, la scuderia di Follina è pronta a far rotta verso la Croazia, mettendo nel mirino il sesto Rally Due Castelli. Divenuto ormai uno dei classici di inizio stagione l'appuntamento con base a Lim vedrà la compagine trevigiana triplicare le forze in campo, ad iniziare da un Mauro Trentin che, dopo la sfortunata apparizione lampo al Prealpi Master Show, tornerà al volante della Hyundai i20 Rally2 di Friulmotor, affiancato dall'immancabile Alice De Marco alla propria destra.

«Sarà una trasferta molto particolare per noi - racconta Mauro Trentin - perchè correremo tutti e tre. Sarà la nostra prima volta al via di questo evento e partiremo con tanta voglia di divertirci, senza nessun tipo di pressione. È naturale che, correndo con una vettura da assoluta, cercheremo di fare del nostro meglio ma sappiamo che la concorrenza sarà tosta». Dal patron della scuderia ad una promessa ormai divenuta certezza, Giovanni Trentin, che, sempre in coppia con Danilo Fappani, si manterrà in allenamento sulla Ford Fiesta Rally4. Un'opportunità interessante per il giovane portacolori di Aci Team Italia, supportato anche da Movisport, che potrà riprendere così confidenza con un fondo che presto ritroverà sul cammino. «Non abbiamo mai corso al Due Castelli - racconta Giovanni Trentin - ma il format di gara mi ricorda abbastanza quanto visto al Santa Domenica. Dai video sembra che le prove speciali siano veloci, pur essendo abbastanza corte, quindi dovrebbero essere divertenti. Dopo aver corso le prime due gare dell'annata su neve è importante tornare ad allenarci sulla terra perchè, guardando al campionato finlandese, sarà il fondo che dovremo affrontare per la seconda parte di stagione. Daremo il massimo per ambientarci al meglio in questa trasferta». Sugli sterrati croati ritroveremo il capostipite Angelo Trentin, al ritorno al volante della sua Peugeot 206 RC gruppo A e reduce dal bel successo di classe al Prealpi Master Show. La terza punta del sodalizio farà coppia per l'occasione con il rientrante Tiziano Zara, storico navigatore di Trentin senior, potendo vantare il supporto tecnico di Lorenzon Racing. «Amiamo la terra - conclude Angelo Trentin - e, vista la presenza di Mauro e di Giovanni, abbiamo deciso di essere al via anche noi. Si tratterà di una gara del tutto nuova ma le emozioni saranno tante perchè tornerò a correre con il mio storico navigatore. Tiziano ha accettato la sfida ed è pronto a condividere con me due giorni di svago e di divertimento. Era dal Valtiberina del 2021 che non correvamo assieme e sarà bello tornare a far coppia». Appuntamento fissato quindi per domenica 18 Febbraio con il tridente marchiato Trentin che si prepara ad affrontare i poco più di cinquantacinque chilometri cronometrati previsti.