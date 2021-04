Buon esordio per Rudy Andriolo al Rally Elba

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche il Campionato Italiano WRC ha mosso i suoi primi passi, in questa stagione 2021, con l'edizione numero cinquantaquattro del Rally Elba, andato in scena nel recente fine settimana a cavallo tra le giornate di Venerdì e di Sabato. Il primo round del CIWRC ha dato ufficialmente il via anche alla neonata Logistica Uno Rally Cup by Michelin che accompagnerà la carovana tricolore per l'intero calendario dell'annata. Archiviato un 2020 da protagonista, terzo assoluto e secondo di raggruppamento nella precedente Michelin Rally Cup, Rudy Andriolo ha fatto tappa nuovamente nell'isola napoleonica con il chiaro intento di essere il primo ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della nuova serie, ben consapevole di trovarsi di fronte un gruppo di avversari decisamente agguerriti. Il terzo gradino del podio ottenuto, unito ad un buon nono assoluto nonché ottavo di gruppo R e di classe R5, sono da considerarsi un più che positivo approccio in proiezione futura.

“L'Elba è una delle gare più difficili che abbia mai corso” – racconta Andriolo – “perchè le speciali sono caratterizzate da continui cambi di grip. Sapevamo di non avere le carte per essere già competitivi, non avendo svolto alcun test pre gara, perchè eravamo fermi da tanto tempo. Il nostro obiettivo primario è cercare di fare bene nella Logistica Uno Rally Cup by Michelin ed il terzo posto ottenuto ci stimola ad impegnarci ulteriormente per le prossime gare.” Il pilota di Asolo, al via con Manuel Menegon sulla Skoda Fabia R5 di MS Munaretto ed iscritta per i colori di Hawk Racing Club, affrontava una prima giornata in crescita, impegnato nel prendere le misure alla vettura ed a togliere la tanta ruggine accumulata nella pausa forzata. La prima frazione, che contava la disputa di tre prove speciali, vedeva il portacolori di Xmotors Team chiudere al quarto posto tra gli iscritti alla serie della casa di pneumatici transalpina. Al Sabato, sulla “Due Mari”, grazie ad un cambio al vertice Andriolo ereditava il gradino più basso del podio, dovendo guardarsi però le spalle da un Grani lontano soltanto 2”7.

Sulla successiva “Lavacchio - San Piero” la sfida diretta andava nuovamente a favore del trevigiano, seppur per soli sei decimi, e l'annullamento della conclusiva “Perone” congelava una classifica che regalava soddisfazioni anche in chiave tricolore, con una top ten guadagnata. “Al Venerdì abbiamo faticato a prendere il ritmo” – aggiunge Andriolo – “ma, grazie al team MS Munaretto, siamo riusciti a crescere in progressione. Abbiamo cercato di prendere il nostro passo, con costanza ma senza strafare e crediamo di aver portato a casa un terzo posto di trofeo meritato, dopo una lotta serrata sul finale con Grani. Il nostro programma prevede ora di saltare la trasferta del Salento, per poi ripresentarci ad Alba. Il livello di questo nuovo trofeo è davvero altissimo e vogliamo gratificare tutti gli sforzi che i nostri partners, Xmotors Team, Giorgio Gasparotto, Hawk Racing Club e MS Munaretto stanno investendo su di noi. Non sarà per niente facile quest'anno ma ci proveremo, fino all'ultimo metro di prova speciale. Bisogna accelerare parecchio perchè questi qua davanti vanno veramente, ma veramente, molto forte".