Al Rally della Marca si sfonda quota 100

Saranno in 108 a competere venerdì 26 e sabato 27 maggio sulle prove speciali del 39° Rally della Marca e del 1° Rally Storico della Marca. Il numero di iscrizioni raggiunto dal Comitato Motorgoup capitanato da pluricampione italiano ed europeo Giandomenico Basso rappresenta un traguardo importante: la gara trevigiana non registrava un così alto numero di iscrizioni dall’edizione 2008. Gli equipaggi che hanno deciso di competere nella gara moderna sono 87, mentre quelli che saranno impegnati nella corsa storica sono 21.

Per quanto riguarda la gara moderna, sono 57 le vetture che fanno parte dei vecchi gruppi R, mentre le restanti 30 si dividono fra gruppi A, N, K e Racing Start. La classe più numerosa è la Rally2 con 18 vetture al via, seguita dalle 17 auto iscritte in Rally4 (cui si aggiungono le 7 presenti in Rally4/R2) e dalle 9 iscritte in Rally5.

Per quanto riguarda la gara storica, sono molte le auto iscritte che hanno scritto pagine importanti di storia dei rally. Al via ci saranno Lancia Rally 037, Lancia Stratos, Audi Quattro, Toyota Corolla GT 1600, Lancia Delta 16V e BMW M3 E30.

Grande la soddisfazione di Giandomenico Basso, Francesco Stefan e del comitato organizzatore: «Il lavoro svolto dal gruppo ha dato i propri frutti. Abbiamo lavorato duramente per presentare una manifestazione ricca di spunti d’interesse e i numeri dicono che ci siamo riusciti. Ne sono felice e orgoglioso: il nostro obiettivo era quello di creare un Rally della Marca attrattivo per molti piloti, ed è un grande orgoglio aver potuto accogliere anche due equipaggi stranieri. Già da oggi lavoreremo alla stesura dell’elenco iscritti, che verrà pubblicato nei prossimi giorni» dice Giandomenico Basso.