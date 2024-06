Uno due di Stival e Laurencich

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tante soddisfazioni e qualche boccone amaro per il fine settimana rallystico di Xmotors Team, ad iniziare dalla parte più dolente che vede protagonista uno sfortunato Mattia Zanin, autore di una delle sue più belle prestazioni in assoluto. Al Royal Rally of Scandinavia, tappa del FIA European Rally Championship corsa da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno, il pilota della Peugeot 208 Rally4 griffata ACI Team Italia, condivisa con Elia De Guio, ha lottato per le posizioni di vertice fino al momento del ritiro. A lungo quarto, in piena scia ai padroni di casa nella serie Junior, il pilota di Conegliano finiva vittima di un sasso che, sulla penultima speciale del Venerdì, danneggiava il radiatore. Dopo un buon avvio al Sabato, in linea con i tempi della frazione d'apertura, una leggera uscita di strada in un fossato, avvenuta nella seconda prova, lo costringeva a deporre le armi. L'unico successo di giornata è quello a firma di Ivan Stival, alle note Francesco Berdin sull'iconica Renault Clio Williams gruppo A di Top Rally, arrivato dal Rally San Martino di Castrozza, appuntamento valevole per il Trofeo Italiano Rally, per la Coppa Rally ACI Sport di quarta zona a coefficiente maggiorato e per numerose serie collegare alle principali. Tra Venerdì e Sabato il pilota della francesina ha sfruttato al meglio il passo falso del diretto avversario tra le duemila gruppo A, incassando punti pesanti nel Michelin Trofeo Italia. “Siamo partiti male sulla spettacolo del Venerdì” – racconta Stival – “e, in un dritto, abbiamo perso mezzo minuto perchè la retro non voleva entrare. Al mio avversario ed amico è andata anche peggio. Nonostante i due minuti che la direzione gara mi ha concesso arrivavamo a prendere il concorrente che ci precedeva e questo ci ha rallentato parecchio. Avendo un grosso vantaggio abbiamo cercato di amministrare, pensando ai punti per il nostro campionato. Grazie ad Xmotors Team, a Top Rally ed a tutti i partners che ci hanno sostenuto in questa trasferta.” Non ha visto la pedana d'arrivo in Trentino Alex D'Agostini, al debutto sulla Peugeot 208 Rally4 di AB Motors condivisa con il rientrante Patrick Fasol, dopo aver incassato quasi due minuti di penalità al Venerdì sera, un giro in più sulla spettacolo per un'incomprensione sulle note, ed in seguito ad un brivido sulla prima “Val Malene” che lo ha spinto a parcheggiare la vettura. Il portacolori di BL Racing sta già studiando la sua prossima occasione di riscatto. Per tornare a sorridere si deve guardare all'Ungheria dove si è corso il Mecsek Rallye, da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno, con un Federico Laurencich in ottimo stato di forma. Il pilota di Gorizia Corse, in coppia con Alberto Mlakar, ha chiuso secondo in classe 7, perdendo una posizione nel duello con Grendene, sia in Mitropa Rally Club Championship che in 2WD Club, ma recuperando ben trentasei lunghezze dal tedesco Kainz. “Siamo partiti bene” – racconta Laurencich – “ma abbiamo patito un po' con un assetto troppo rigido. La frizione ci ha fatto soffrire un pochettino ed arrivare al traguardo ci ha dato grossa soddisfazione, soprattutto per i tanti punti che abbiamo recuperato all'attuale leader Kainz.”