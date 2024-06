Dalla Svezia al Trentino, passando per l'Ungheria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tanta carne al fuoco nel fine settimana dedicato ai rally di Xmotors Team, ad iniziare da un Mattia Zanin in cerca di rilancio al Royal Rally of Scandinavia, terza tappa del FIA European Rally Championship che vedrà il portacolori di ACI Team Italia tornare al volante della Peugeot 208 Rally4 di MS Munaretto, affiancato da Elia De Guio. Attualmente fuori dalla top ten della serie Junior il pilota di Conegliano andrà a caccia di punti, da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno, per rilanciare la rincorsa personale all'alloro continentale. “Speriamo di riuscire a fare una bella gara qui in Svezia” – racconta Zanin – “e ci presenteremo al via più preparati perchè si tratta dell'unica gara che si ripete dal calendario dello scorso anno. Sarà molto difficile competere con i piloti locali, decisamente veloci, ma ci proveremo.” Dalla Svezia all'Ungheria per una nuova sfida nella Mitropa Rally Cup con Federico Laurencich. Il pilota di Gorizia Corse, in coppia con Alberto Mlakar sulla ritrovata Peugeot 106 Rallye in versione gruppo N, ripartirà dall'attuale leadership nella classifica 2WD Club, pur in coabitazione con Grendene, cercando di ricucire il gap che lo separa dal tedesco Kainz, dominatore fino a questo momento indiscusso nel Mitropa Rally Club Championship. Teatro dello scontro sarà il Mecsek Rallye, da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno. “Sarà per noi una gara nuova” – racconta Laurencich – “perchè lo scorso anno non eravamo presenti al via. L'unico obiettivo che abbiamo è quello di fare punti per la Mitropa, cercando di stare davanti a Kainz per poter recuperare un divario che è indubbiamente importante.” Rientrando tra i confini italici si farà tappa al Rally San Martino di Castrozza, evento valevole per il Trofeo Italiano Rally, per la Coppa Rally ACI Sport di quarta zona e varie serie annesse. Tra Venerdì 14 e Sabato 15 saranno due i piloti sostenuti dalla compagine di Maser in campo, ad iniziare da Ivan Stival che farà coppia con Francesco Berdin su un'intramontabile Renault Clio Williams gruppo A di Top Rally con la quale confermare quanto di buono visto al Marca. “Continuiamo il nostro programma nel TIR e nel Michelin Trofeo Italia” – racconta Stival – “e saremo al via di una gara che ci ha sempre portato bene, avendo vinto varie volte la classe. Le prove sarebbero più da 208 Rally4, vettura con la quale mi alterno nel corso della stagione, ma i partner che mi seguono in altura vogliono sentire il canto della francesina da rally. Grazie a tutti i partners che ci sostengono, alla scuderia BL Racing e ad Xmotors Team.” Ad unirsi al portacolori di BL Racing ci sarà anche Alex D'Agostini, presente in extremis sulle strade trentine con una Peugeot 208 Rally4 messa a disposizione da AB Motors. Il pilota di Pedavena, al primo cartellino di presenza in questo 2024, sarà affiancato per l'occasione da Patrick Fasol, al rientro dopo una lunga assenza di ben quindici anni. “Dovevamo essere al via con la R2 di casa” – racconta D'Agostini – “ma, per una serie di inghippi, abbiamo cambiato all'ultimo, iscrivendoci con una 208 turbo nuova, senza nemmeno una gara all'attivo. Ad aumentare il fattore novità anche il navigatore, un caro amico che era fermo dal 2009. Ne vedremo sicuramente delle belle. Grazie a tutti i nostri partners.”