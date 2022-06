Un Rally Valli della Carnia a quattro per Xmotors Team

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ancora qualche giorno d'attesa e si ritornerà a parlare di Coppa Rally ACI Sport in quarta zona, in vista il Rally Valli della Carnia a coefficiente maggiorato. Saranno in quattro a difendere i colori di Xmotors Team sulle speciali friulane, i prossimi 2 e 3 Luglio, a partire da un Rudy Andriolo che, in coppia con Manuel Menegon sulla Skoda Fabia Rally 2 Evo di MS Munaretto, cercherà di dare uno scossone ad una classifica di campionato che lo vede attualmente terzo in ottica CRZ e di Trofeo Pirelli Accademia ma anche al secondo posto nella provvisoria di primo raggruppamento per quanto riguarda R Italian Trophy di zona.

“Gara nuova per noi, tanto per cambiare quest'anno” – racconta Andriolo – “ma vedremo di impegnarci al massimo. Gara difficile, qui i locali vanno sempre molto forte ed in più abbiamo anche Signor. Non possiamo commettere passi falsi e dobbiamo sfruttare il coefficiente a 1,5. Grazie a tutti quelli che ci permettono di essere ancora presenti nel mondo dei rally, a partire dai partners ma senza dimenticare Francesco Stefan, di Xmotors Team, e Giorgio Gasparotto.” Reduce da un Marca rivitalizzante Fabio Sandel continuerà il proprio cammino sulla Skoda Fabia R5 di Motor Team, affiancato da Beatrice Croda, con tanta voglia di puntare in alto. “Non nascondo che mi piacerebbe fare bene” – racconta Sandel – “perchè al Marca abbiamo ottenuto una buona prestazione. Grazie ai nostri partners, a Stefan ed alla famiglia Ferrari.” Ripartirà dal terzo gradino del podio provvisorio, sia in CRZ che nel Trofeo Pirelli Accademia ma anche in R Italian Trophy, un Giampaolo Bizzotto che, in coppia con Sandra Tommasini sulla Peugeot 208 Rally 4 di PR2 Sport, cercherà di contrastare l'agguerrita pattuglia locale.

“Siamo alla seconda uscita stagionale” – racconta Bizzotto – “ed il nostro pacchetto rimane invariato. Arriviamo dal terzo del Piancavallo e cercheremo di fare meglio qui. La platea dei nostri rivali è ben più gremita dello scorso anno ed il calibro dei contendenti è certamente maggiore. Cercheremo di dare il meglio di noi stessi, sfruttando il coefficiente aumentato.” Debutto targato 2022 per Thomas Sanapo, lontano dall'abitacolo dal Dolomiti dello scorso Ottobre e nuovamente affiancato da Alberto Speranza per questo suo primo Valli della Carnia. Il portacolori della scuderia di Maser sarà al via con una Peugeot 208 R2, messa a disposizione da La Marca Racing, puntando alla CRZ, alla Michelin Zone Rally Cup ed al R Italian Trophy. “Prima volta che saremo in Carnia” – racconta Sanapo – “e, visto che si tratterà del nostro primo impegno, punteremo a migliorarci, dopo ogni prova speciale. Cercheremo di portare a casa punti per i tre campionati che seguiremo, impegnandoci per tutti i partners che ci aiutano.”