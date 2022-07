Red Bull Half Court: a Roncade vincono RMX nel torneo maschile e Di Bedde Tose in quello femminile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Successo di partecipanti e di pubblico per la tappa di Roncade del Red Bull Half Court, la prima data italiana del torneo internazionale di basket 3 contro 3 che vede confrontarsi i migliori streetballers del mondo. Sabato 16 luglio il playground dell’H-FARM International School in via A.Olivetti 1 ha visto trionfare nel maschile il team RMX e nel femminile il team Di Bedde Tose, dopo un'avvincente finale. Il team maschile accede alla finale di Bologna per la seconda volta di fila, superando il team Fichididdio con un perentorio 21-8. Il team RMX, capitato da Nicolò Menardi, aveva infatti rappresentato Treviso già l'anno passato: "Sono super felice che siamo riusciti a confermarci per il secondo anno di fila. Questo campetto è come se fosse casa nostra e daremo il massimo per giocarcela anche a Bologna". Nel torneo femminile, invece, ad avere la meglio sul team FDC Pink sono state le ragazze del team Di Bedde Tose per 9-8. Una finale entusiasmante, decisa all'ultimo secondo: "Siamo veramente felici di aver vinto, è stata una finale spettacolare e vincere con un canestro da 2 all'ultima azione ci lascia una sensazione unica", ha affermato la capitana Camilla Rampazzo. Situato in provincia di Treviso, H-FARM è ormai un punto di riferimento di condivisione e collaborazione per studenti, professionisti, imprenditori e appassionati di innovazione. Roncade ha così ospitato il nuovo progetto targato Red Bull a cavallo fra sport (il 3 contro 3 è diventato una disciplina olimpica a Tokyo) e responsabilità sociale davanti a una folla di giovani appassionati di basket. L’evento è stato supportato dai FDC, la community locale de i Fioi del Campetto. Dopo la tappa trevigiana sono previste altre 4 tappe di qualificazione più la finale: Roma il 22 luglio, per poi proseguire ad Ancona il 23 luglio e a Rimini il giorno seguente; infine, il 28 e 29 luglio ultima tappa a Bologna e il giorno dopo, sempre nel capoluogo emiliano, è in programma la finale italiana nello spettacolare playground dei Giardini Fava. Ad ogni tappa è prevista la partecipazione di 16 team maschili e 8 femminili.