Al via la 100 Miglia dell’Alto Adriatico

Il Treviso Sailing Club e lo Jesolo Yacht Club organizzano per il 26- 27 giugno 2021 la 100 Miglia dell’Alto Adriatico, regata d’altura di categoria 3 per barche a vela di classe ORC, IRC patrocinata dalla FIV (Federazione Italiana Vela ) Zona XII, regata riconosciuta di valore nazionale. La manifestazione sportiva è patrocinata dalle Città di Treviso e Jesolo.

Il segnale di partenza è fissato per le ore 12.00 del 26 giugno dal campo di regata di Punta Sabbioni con le n. 32 imbarcazioni iscritte che si affronteranno in un percorso di 100 miglia (per la precisione 98 miglia nautiche) che andrà a toccare il mare di Jesolo, Lignano, Grado e Trieste con arrivo a Jesolo. La 100 Miglia dell’alto Adriatico è la sola” Lunga “ che unisce il Golfo di Venezia con quello di Trieste. Le imbarcazioni partecipanti avranno l’ospitalità della darsena dell’Isola della Certosa a Venezia gestita da Vento di Venezia e del Porto Turistico di Jesolo. Le premiazioni sono programmate per il giorno 9 luglio alle ore 18.30 presso la Sala Verde di Palazzo Rinaldi a Treviso.