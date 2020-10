Reggio Emilia vs. De Longhi: Menetti incontra il suo passato e fa esordire Sokolowski

Dopo il match saltato domenica causa diffondersi del Covid nella squadra di Cantù, torna a giocare la De’ Longhi Treviso Basket che domenica alle 18 sarà alla Unipol Arena di Bologna per la sesta giornata di Serie A in casa della UnaHotels Reggio Emilia. Finora la formazione di coach Martino viaggia con 6 punti al 4° posto in classifica, il bilancio è di 3 vittorie e 2 sconfitte e nell’ultimo turno ha battuto 83-67 la Germani Brescia (Kyzlink 20, Bostic 16). La De’ Longhi TVB invece ha 2 punti in classifica, bilancio di 1 vinta e 3 perse, con un turno appunto da recuperare.Squadra al completo per coach Menetti che, dopo il rinvio di domenica scorsa, potrà finalmente far esordire il polacco Michal Sokolowski, ala ex Legia Varsavia.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Michal Sokolowski, nazionale polacco, ala di 27 anni, 196 cm, che esordirà domenica a Bologna con la maglia n°24 di TVB contro la Reggiana:“Spero che riusciremo a dare il nostro meglio, dovremo lottare in campo e mostrare l’energia che ci caratterizza e, soprattutto, vogliamo vincere. Per quanto riguarda il mio impatto con il campionato italiano, è difficile da dire come sarà ma proverò a fare del mio meglio per la squadra. Ho sempre lavorato duro in passato e spero di riuscire a dimostrarlo anche qui. In questa settimana e mezza di lavoro (da quando sono arrivato), ci siamo allenati bene, eravamo pronti e carichi per domenica scorsa e, quindi, sicuramente lo saremo anche per questa. Gli allenamenti sono andati davvero bene e sto ricevendo tantissime informazioni, ma sono abituato a situazioni di questo tipo. La squadra è fantastica, mi hanno accolto molto bene. Vogliamo vincere e cambiare l’andamento della stagione".

EX: coach Max Menetti è reggiano e da inizio carriera fino al 2018, a parte una breve parentesi, ha sempre lavorato per la Pall. Reggiana con cui nelle stagioni da capo allenatore (2011/2018) ha vinto un’ Eurochallenge e disputato due Finali Scudetto, oltre alla promozione dalla A2 e una costante presenza nelle alte sfere delle competizioni nazionali e internazionali.

MEDIA: diretta video in streaming su Eurosport Player (www.eurosportplayer.com) in abbonamento; diretta radiofonica su Radio Veneto Uno (97.5 mhz e www.venetouno.it) e sulla pagina Facebook di Treviso Basket, dove verranno trasmesse anche le interviste post gara.

ARBITRI: Sahin, Bartoli e Belfiore