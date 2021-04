Regionali di pattinaggio, per la Polisportiva Casier arrivano gli ori di Beggiato e Camarin

Polisportiva Casier due volte d’oro nel campionato regionale su strada di pattinaggio corsa ospitato in un due weekend consecutivi (dopo un parziale rinvio per il maltempo) a Spinea. La giovane Camilla Beggiato ha vinto il Giro Sprint juniores, confermandosi tra i più interessanti prospetti del pattinaggio veneto. In coppia con l’esperta Carlotta Camarin, Camilla ha anche bissato l’oro individuale, salendo sul gradino più alto del podio nel Team Sprint Seniores.

Per Carlotta Camarin pure l’ottimo secondo posto nei 5000 metri a punti e il sesto nel Giro Sprint Seniores. Podio anche per Davide Paolì, bronzo nel Giro Sprint Seniores, oltre che quarto, in coppia con Luca Marcon, nel Team Sprint Seniores. Per Marcon anche un quinto e un settimo posto, rispettivamente nel Giro Sprint e nei 5000 metri a punti. Applausi infine per Ilaria Carrer, sesta e decima nel Giro Sprint e nei 5000 metri a punti Juniores, per Andrea Bighin, ottavo nei 5000 metri a punti Seniores, e per Leonardo Spessotto, sesto nei 3000 metri a punti e settimo nei 300 metri sprint della categoria Ragazzi.

Pur priva di Giorgia Fusetto, impegnata in un raduno nazionale, e con Ilaria Carrer a mezzo servizio a causa di un infortunio, la Polisportiva Casier si è piazzata al quinto posto di squadra in una classifica che ha coinvolto ben 19 società, qualificando tutti gli atleti per i campionati italiani di giugno. Un risultato d’assieme che conferma quanto di positivo la Polisportiva Casier aveva offerto nel precedente weekend di gare, dove si erano messi in evidenza soprattutto Edoardo Colle e Mattia Brutocao, rispettivamente secondo e sesto nella 200 metri Sprint della categoria Ragazzi 12, e Asia Sacilotto, quinta nella 3000 metri a punti della categoria Ragazze. Grazie anche ai piazzamenti di Emma Continetto, Teresa Pinna, Sofia Nan e Maria Sole Vendemiati, la Polisportiva Casier aveva ottenuto anche un bel terzo posto nella classifica di società. Applausi.