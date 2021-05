Regionali su pista: per la Polisportiva Casier arrivano cinque medaglie

A San Giorgio delle Pertiche titolo veneto per la junior Ilaria Carrer, leader nel giro ad atleti contrapposti, e bilancio completato da tre argenti e un bronzo

La sezione pattinaggio della Polisportiva Casier ha iniziato la stagione col vento in poppa. Gli ultimi successi, in ordine di tempo, sono arrivati dai campionati regionali su pista di San Giorgio delle Pertiche (Padova), dove i ragazzi del tecnico Andrea Bighin hanno conquistato un oro, tre argenti e un bronzo.

Sul gradino più alto del podio, la promettente Ilaria Carrer, leader nella gara juniores del giro ad atleti contrapposti, davanti alla compagna di squadra Camilla Beggiato. Le stesse due atlete, insieme alla senior Carlotta Camarin, sono anche giunte seconde nell’Americana. Doppia medaglia nella categoria ragazzi, infine, per Leonardo Spessotto, argento nel giro ad atleti contrapposti e bronzo nei 3000 metri a punti. Di un soffio fuori dal podio, tra i seniores, Davide Paolì, quarto nel giro ad atleti contrapposti, e la già citata Camarin, che ha centrato lo stesso piazzamento nella 5000 metri a punti.

Beggiato e Camarin, in questa stagione, erano già salite sul gradino più nobile del podio regionale nella recente rassegna su strada di Spinea, dove Camilla si era imposta nel Giro sprint juniores e insieme a Carlotta aveva poi vinto la nuova gara del Team Sprint Seniores. Tornando ai campionati regionali di San Giorgio delle Pertiche, va anche segnalato l’ottimo piazzamento di squadra della Polisportiva Casier che, presentatasi in forze sull’anello padovano, ha colto un ottimo quinto posto su 19 società in classifica.

In precedenza, la Polisportiva Casier aveva ben figurato nella manifestazione nazionale di Cassano D’Adda (Milano), schierando Spessotto, Giorgia Fusetto, Beggiato e Camarin, e nel primo appuntamento regionale dedicato alle categorie esordienti e giovanissimi, svoltosi a Spinea, dove la squadra guidata dai tecnici Marco Nuvolara e Lara Sartori si era segnalata per l’ottima prestazione d’assieme, culminata con il bronzo di Antonio Barbierato nei 1000 metri esordienti. Quattro atlete della Polisportiva Casier sono infine state convocate per i raduni nazionali di metà mese: Fusetto, Beggiato e Carrer saranno impegnate a Senigallia dal 14 al 16 maggio, mentre Camarin è attesa a L’Aquila dal 19 al 21 maggio. Le frecce sui pattini sono targate Casier.