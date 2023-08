Inseguimento a squadre, Renato Favero campione del mondo juniores bis

Un magnifico bis mondiale. È quello firmato da Renato Favero, portacolori della Borgo Molino Vigna Fiorita di Ormelle, che venerdì notte, a Cali (Colombia), si è laureato per il secondo anno consecutivo campione del mondo nell'inseguimento a squadre col quartetto azzurro.

Una prestazione sontuosa, quella della nazionale italiana, composta anche da Fiorin, Serra e Grimod, in cui Favero ha dato un contributo essenziale. Il quartetto azzurro nella finale disputata contro la Germania ha raggiunto gli avversari dopo 3.250 metri, scrivendo, così, un'altra bella pagina nella storia del proprio percorso costellato di trionfi.

Un cammino che, per il talentuoso corridore del team verdenero, coincide anche col titolo mondiale conquistato nel 2022 a Tel Aviv (Israele) e con quelli continentali, ottenuti lo scorso anno e bissato a luglio ad Anadia (Portogallo). Insomma, Favero e il treno azzurro campioni di tutto, oltre che detentori del record del mondo con il tempo di 3'53''980.

«Questo titolo - ha commentato il presidente, Pietro Nardin - va a completare un percorso importante che abbiamo portato avanti in sinergia con la Nazionale Italiana. Renato è un atleta di grande valore, dotato delle qualità giuste per emergere anche su pista. Per questo, come società, abbiamo sempre appoggiato il suo impegno con la nazionale azzurra su pista; poter festeggiare il secondo titolo mondiale in due anni è una grande soddisfazione per tutta la nostra società. Un grazie speciale va a Renato Favero e alla nazionale italiana per averci regalato un'altra notte indimenticabile».