Renato Longo per sempre al Tempio del Ciclista di Calderba

Sabato 6 gennaio 2024 verrà celebrato il 64° anniversario della scomparsa del Campionissimo Fausto Coppi, come da tradizione il ritrovo è previsto presso il Tempio del Ciclista di Calderba alle ore 10.30. Tante squadre arriveranno in bicicletta provenienti da tutta la Marca Trevigiana per il tradizionale scambio degli auguri, ad attenderli il Sindaco di Ponte di Piave Paola Roma con tutti i componenti dell’ASD Fausto Coppi Polyglass. Nell’occasione all’interno della chiesetta sarà esposta la foto del Campione Renato Longo, Amico da tanti anni del gruppo, non mancava mai al ritrovo, nel 2022 è stato premiato quì dal Presidente dell’Associazione ex ciclisti della Provincia di Treviso Germano Bisigato con l’ambito premio “La Borraccia d’Oro”. Durante la cerimonia si ricorderanno, con i loro famigliari, tutti gli ex ciclisti professionisti esposti con una foto all’interno della chiesetta, ci sarà un momento per ricordare l’Amico “Ciano” Falsarella con il figlio Michele, con lui racconteremo l’immensa passione per questo sport.