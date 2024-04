A San Marco di Resana l'erba naturale premia il giocatore dell'Istrana Pietro Mattiello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Resana il Rodeo sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy per giocatori di 3^ categoria premia i migliori della zona. Erano in 27 i players in lizza ed in finale ci sono arrivati i due favoriti. La superficie però ha giocato a favore di Pietro Mattiello dell’Istrana che al terzo set ha messo in seconda posizione il giocatore del Castelfranco Nemanja Ignjic. Terze piazze per Francesco Theodoli Ciccolini dell’Eurosporting di Cordenons e per il trevigiano Nicola Ronchi con tessera del Guizza Plus Center di Padova. In evidenza con tre vittorie il veneziano Federico De Luca del Davis Plus Center, Emanuele Rossi del Caerano e Lorenzo Maritan dell’Airone di Padova. A Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 117 giocatori. Le gare odierne vedono in campo i giocatori dalle ore 16 con i sedicesimi di finale. A Sernaglia della Battaglia fino al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile con 98 giocatori, inizio gare odierne ore 15.00. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A Caerano di San Marco Rodeo 27 e 28 Aprile Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 25 Aprile. Trpa al Bear Training di Paese il giorno 28 entry level maschile sull’erba sintetica. Iscrizioni EEmanuele 347-1150848. Tpra allo Sporting Life Center il 28 Expert Level iscrizioni Andrea 366-8243584 Da Panatta dal 18 al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/5.