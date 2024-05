Esibizione sull'erba naturale di Resana: tennisti insuperabili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla San Marco Academy di Resana Sabato 25 Maggio dalle ore 13 Tennisti INSUPERABILI, torneo di esibizione sull’erba naturale di doppio unificato: Ci saranno gli atleti dell’Associazione I*can e Asd Progetto Sport e Cultura. Ad Altivole fino al 26 Maggio torneo di 3^ categoria, singolari e doppi maschile e femminile nonché doppio misto. Inizio gare dalle ore 9 fino alle 16.00 circa. Altro turno dalle ore 18.00. Da Panatta fino al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni, con 96 giovani. Le gare di oggi si svolgeranno tutte dalle ore 16.00. A Vedelago fino al 2/6 torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 88 partecipanti. Draw di 4^ ancora da ultimare. A Motta di Livenza fino al 09 Giugno torneo giovanile Kinder Trophy. Attenzione in fase d’iscrizione a tutte le variabili sia in fascia d’età che di ranking. Sono 126 i giovani a confronto. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Fino al 09/6 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Sono 9.000€ il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Iscrizioni ancora aperte per i giocatori di fascia superiore ai 3.5. A Pederobba dal 1 al 15 Giugno ci sarà il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, sicuramente accorreranno molte coppie, in particolare quelle montelliane, molto esperte di questa specialità. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/5. A Sernaglia tutto pronto per il 4° Open di Primavera che prevede un price money di 5.000€. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 30 Maggio. Al Park di Villorba dal 7 al 18 Giugno Open femminile con price money di 1.300€. Iscrizioni per tutti che si chiuderanno entro le ore 12 del 05 Giugno. A Castelfranco dal 8 al 19 Giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con iscrizioni entro le ore 12 del 6 Giugno. A Mogliano dal 8 al 22 Giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Giugno. Allo Sporting Life Center di Vacil 4^ edizione dell’Open maschile dai 3.5 fino a tutta la 1^ categoria con 7.000€ di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Giugno fino ai 3.1. Quelli successivi prorogate dal Giudice Arbitro. Sempre allo Sporting Life Center Sabato 8 Giugno si terranno le finals regionali dei campionati a squadre. Per i veterani a Istrana dal 14 al 24 Giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 Giugno.