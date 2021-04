Treviso Basket, derby al Taliercio contro la Reyer Venezia

L'ultima partita di regular season per la De' Longhi Treviso è la penultima giornata di campionato, visto che Treviso avrà il turno di riposo nell'ultima giornata, ed è un match dal gusto speciale: il derby contro la Reyer Venezia.

La sfida, valida per la 29esima giornata di campionato, verrà disputata al PalaTaliercio di Venezia alle 20.30 di domenica 25 aprile. Diretta video in streaming su Eurosport Player in abbonamento. Le interviste post partita verranno trasmesse sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Gli arbitri dell'incontro saranno: Lo Guzzo, Grigioni e Vita. Dopo le 6 vittorie consecutive e il sesto posto saldamente conquistato, Treviso ha perso domenica contro la Openjobmetis Varese e mercoledì nel recupero con la Virtus Segafredo Bologna. La Reyer Venezia, invece, arriva dalla vittoria casalinga sulla Fortitudo Bologna. La formazione di coach Menetti, che domenica avrà a disposizione il suo roster al completo, è, appunto, sesta in classifica a 28 punti, con 14 vittorie e 13 sconfitte. Il team di coach De Raffaele, invece, è quarto a 34, con 17 vinte e 9 perse. Per quanto riguarda il roster di Treviso, sia Nicola Akele che Giovanni Vildera sono ex della partita. Entrambi, infatti, hanno vestito la maglia della Reyer Venezia nelle giovanili e Akele ha esordito da professionista nel 2013-14 proprio con la formazione veneziana. A Venezia, invece, gioca Isaac Fotu, che è stato alla corte di coach Menetti l'anno scorso, guidando Treviso con 14.1 punti e 5.3 rimbalzi di media. Anche Andrea De Nicolao è un volto noto a Treviso, dove ha giocato dal 2008 al 2012, tra giovanili e prima squadra della Benetton.

Dichiarazioni

Nicola Akele, ex di turno anticipa così la gara: «Non vedo l'ora di giocare questa partita, e anche tutta la squadra è desiderosa di fare bene in questo derby, per dare un'altra soddisfazione ai nostri tifosi che ci seguono sempre anche a distanza, sappiamo quanto ci tengono alla sfida. Noi nonostante le ultime due sconfitte siamo in un buon periodo, c'è tanto entusiasmo nella squadra e abbiamo ancora benzina e motivazioni in corpo per questo finale di stagione. Difesa, energia, intensità, vogliamo mettere tutto questo sul piatto per cercare di tornare alla vittoria e fare un passo avanti importante per arrivare ai play off in grande condizione».