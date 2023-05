Riccardo Masiero del Park Tennis Villorba è arrivato secondo a Sanguinetto

Riccardo Masiero del Park di Villorba è arrivato al secondo posto a Sanguinetto, perdendo solo con l’Under 18 Jacopo Menegazzo del Tc Padova. Tre le vittorie del trevigiano d’adozione, l’ultima persa al terzo set dove aveva condotto la finale in testa. Ben 4 i tornei in corso.

Gli altri tornei

A Vedelago grazie alle coperture pressostatiche prosegue normalmente il torneo di 3^ categoria, iniziato dal 13 Maggio e che continuerà fino al 28. Competizione Fitp al maschile e femminile fino ai 3.3, con 133 partecipanti coordinati da Dean Pinezic. Da Panatta dal 20 al 28 maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Sono 6 draws da 16 per un totale di 96 giocatori diretti da Moira Baratto e Debora Comici. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 Maggio. Sono 38 i giocatori agli ordini di Giuseppe Longordo e Francesco Salustri. Dal 20 maggio al 4 giugno Altivole torneo di 3^ maschile e femminile con doppio maschile per 90 tennisti.

Iscrizioni aperte

A Motta di Livenza tutto pronto per ospitare le tappe del Kinder Trophy. Il Mini dal 27 maggio al 4 giugno per i giovani 9-10-11 e 12 anni, con iscrizioni entro le ore 12 del 25 maggio. Dal 2 al 15 giugno al Park di Villorba torneo Open femminile per giocatrici dalle 4.4 in su. Sono 1.000 gli euro di montepremi, iscrizioni entro le ore 12 del 31 maggio per le tenniste fino alle 3.5, per le altre in attesa di determinazione. Junior Trophy dai 13 ai 16 anni si svolgerà dal 3 giugno fino al giorno 11 giugno. Le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 12 del 1 giugno.