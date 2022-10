Ricordando Sara Anzanello, sabato di festa e sport a Ponte di Piave

Per il secondo anno consecutivo Ponte di Piave ricorderà Sara Anzanello con uno speciale memorial di sport e beneficenza nel segno della sua amata pallavolo. Sabato 22 ottobre, dalle 15.30, il palasport comunale (intitolato proprio alla pallavolista scomparsa nell'ottobre del 2018) ospiterà il torneo di Spikeball organizzato da Fipav Tre.Uno e, alle 18.30, l'attesa amichevole tra Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati contro la Nuova Polisportiva Vallonto. Una giornata di sport e solidarietà per omaggiare nel migliore dei modi la memoria di Sara.

Mercoledì 19 ottobre la presentazione dell'iniziativa alla casa di cultura "Goffredo Parise". Tra i presenti: Marco Mestriner, coordinatore nazionale Aned, i genitori di Sara Anzanello (Nicoletta e Walter), i rappresentanti delle associazioni Avis, Aido e Cuoredarena, la Nuova Polisportiva Vallonto e il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. «Quando si parla di sfide non possiamo non pensare a Sara - spiega il primo cittadino -. La sua personalità forte e combattiva ci ha insegnato come riuscire ad affrontare sempre la vita con un sorriso anche nelle più grandi avversità. Testimonial dei gruppi comunali Aido e Avis, Sara si è sempre battuta a sostegno dell'iniziativa "Una scelta in comune" per promuovere la donazione di organi e tessuti tra i cittadini che devono rinnovare la carta d'identità. Un'educazione al dono che oggi è diventata la sua più grande eredità, simbolo indimenticato e indimenticabile dello sport come strumento educativo e sociale».

Marco Mestriner ha sottolineato invece l'importanza di continuare per il secondo anno consecutivo l'iniziativa dedicata alla memoria di Sara: «In questo modo - spiega - l'evento di sabato diventerà come un seme destinato a mettere radici e durare nel tempo. La Nazionale italiana pallavolo trapiantati e dializzati scenderà in campo anche in vista dei Mondiali di pallavolo in programma ad aprile 2023 in Australia dove l'Italia arriverà per difendere il titolo di campione in carica. La sfida di sabato sarà quindi anche un'occasione speciale per vedere in campo i giocatori che l'anno prossimo rappresenteranno il nostro Paese dall'altra parte del Mondo». Gli sfidanti saranno i giocatori della Nuova Polisportiva Vallonto, vincitori del loro primo scudetto nella stagione Uisp appena trascorsa. I giocatori del Vallonto, per l'occasione, scenderanno in campo con le speciali magliette realizzate dal Comitato Cuoredarena Volley Supporter che, ormai da più di 10 anni, è impegnato in progetti legati a sport e sociale, collaborando soprattutto con le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano. L'invito a tutta la cittadinanza è quello di partecipare in tantissimi. L'ingresso al palazzetto sarà libero e gratuito per tutto il pomeriggio.