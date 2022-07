Rijeka, Mezzacasa continua oltre confine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quasi due mesi sono passati dall'ultima apparizione al volante di Denis Mezzacasa e sembra che l'aria oltre i patri confini abbia lasciato un segno importante nel portacolori di Xmotors Team, pronto a vivere una nuova ed entusiasmante esperienza. Archiviato un weekend più che proficuo al Red Bull Ring, nell'evento valevole per il Topjet F2000 Formula Trophy, il pilota di La Valle Agordina ha deciso di interrompere questa astinenza dall'abitacolo iscrivendosi al round di Rijeka, valevole per la FX Italian Series. All'Autodrom Grobnik ritroveremo quindi il pilota della Formula Renault 2000, battente bandiera trevigiana e seguita sul piano tecnico dalla rinnovata sinergia tra il Team Aralla e Boxgroup. “Abbiamo deciso di essere al via a Rijeka all'ultimo” – racconta Mezzacasa – “perchè il nostro programma iniziale, quello di partecipare a tutto il Topjet F2000 Formula Trophy, è stato azzoppato da problemi di lavoro. Abbiamo dovuto saltare l'appuntamento di Vallelunga, ad inizio Luglio, ed essendo che quello successivo sarà solo a metà Settembre, sullo stesso autodromo, abbiamo cercato qualcosa nel mezzo per non perdere il ritmo e l'allenamento.” Attualmente quinto nella provvisoria piloti di F2000 Cup Light, con un distacco incolmabile dalla vetta ma con un terzo gradino del podio che non sembra essere del tutto un miraggio, Mezzacasa sarà chiamato a risalire la china anche tra i team, data una classifica che vede la compagine con base a Maser figurare al nono posto, rimanendo sempre in ambito Topjet. Non sarebbe però da escludere, in caso di un fine settimana positivo a Rijeka, un pensiero anche in chiave FX, essendo questa tappa un vero e proprio spartiacque nel calendario. Solo due gli eventi disputati nella FX 2 Light ed altri quattro a calendario, incluso il gioco degli scarti che potrebbe ingolosire Mezzacasa e spingerlo verso un rilancio di fine stagione. “Effettivamente guardando la classifica di FX Italian Series” – sottolinea Mezzacasa – “un'idea potrebbe anche esserci ma molto dipenderà da questa gara e dai prossimi impegni di lavoro. Il primo obiettivo resta il Topjet ma, avendo saltato tante gare, è naturale che sia impossibile pensare di lottare per il titolo. Intanto concentriamoci su questa trasferta e poi valuteremo.” Due le sessioni di prove libere che apriranno la sfida da Venerdì 22 Luglio, una da venti ed un'altra da venticinque minuti, ad anticipare, nel primo pomeriggio, il turno di qualifica. Una seconda tornata per stabilire la griglia di partenza si terrà il Sabato seguente, in mattinata, in attesa del semaforo verde di una gara 1 che si svilupperà sulla durata di venticinque minuti. Stesso format per la seconda sfida, in programma attorno alle ore dieci di Domenica mattina. “Conosciamo abbastanza bene questo tracciato” – conclude Mezzacasa – “ma non posso dire lo stesso dei miei avversari. Qui si correrà con Hankook, essendo un monogomma, quindi la principale incognita sarà proprio quella di capire la differenza, nel setup, rispetto alle Pirelli.”