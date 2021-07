Calcio a cinque, trionfa il Time to Enjoy di Conegliano

Vittoria nazionale! Rimini, VII edizione del campionato di calcio a cinque femminile, la squadra Time to Enjoy di Conegliano è vincitrice della settima edizione del campionato nazionale calcio a 5 femminile Msp. Dopo aver superato la semifinale, le ragazze hanno vinto anche la finale conquistando il titolo.

Presenti l'allenatore e responsabile calcio a 5, Ermes Tondato, e il presidente MSP Treviso, Mario Quintiero, promotore del calcio a cinque in questo torneo. MSP DAYcresce ad ogni edizione ed è ormai un grande evento che si svolge a Rimini, dove hanno luogo le varie finali nazionali di più settori e discipline sportive. L'incontro non è solo a titolo sportivo, ma anche formativo, quest'anno si è svolto, infatti, il corso "dirigenti nazionali" per tutti i rappresentanti dei comitati. MSP in collaborazione con ASD settore calcio a 5 delle provincia di Treviso, promuoverá ed organizzerà la nuova stagione di calcio a 5 maschile e femminile, con nuovi tornei e nuove date.