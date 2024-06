Treviso Basket, il vice allenatore Alberto Morea resta nella Marca

Piovono conferme in casa Nutribullet Treviso Basket. Dopo la notizia della permanenza per un’altra stagione del lungo americano Pauly Paulicap, TVB ha annunciato il rinnovo del vice allenatore Alberto Morea. Arrivato a Treviso nel 2022, Morea vanta una lunga esperienza da assistente a Frank Vitucci, iniziata nel 2018 a Brindisi e ripresa la scorsa stagione con l’arrivo dell’allenatore veneziano sulla panchina di TVB.

“Siamo felici di avere ancora con noi Alberto, professionista serio e preparato. Morea e Consoli saranno dunque nuovamente i due assistenti allenatori del nostro head coach Frank Vitucci”, ha dichiarato il DS di TVB Simone Giofrè. In attesa che il mercato entri nel vivo, la certezza è che TVB punti a consolidarsi all’insegna della continuità in campo e in panchina.

Treviso può inoltre sorridere guardando ai progressi dei suoi giovani. David Torresani è stato l’unico italiano a partecipare all’Adidas Eurocamp - il solo camp pre Draft NBA ufficiale che si tiene in Europa – svoltosi alla Ghirada dal 1 al 3 giugno. Leonardo Faggian, classe 2004, è stato invece inserito nella lista di 30 atleti -diramata dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco a poche settimane dal Preolimpico di Portorico - che prenderanno parte alle attività azzurre con la Nazionale.