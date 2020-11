Epidemia Covid, rinviata l’edizione 2020 del Prealpi Master Show

È stata rinviata all’anno prossimo l’edizione numero 22 del Prealpi Master Show, quella che avrebbe dovuto andare in scena il 12 e 13 dicembre prossimi come seconda gara del trofeo Raceday Rally Terra. La gara, però, non è annullata: il Motoring Club è al lavoro per trovare una data durante i primi mesi del 2021 per far andare in scena l’edizione numero 22. In dicembre è ancora prevista l’edizione numero 23. La decisione è stata presa dopo un dialogo con i Comuni interessati dalla manifestazione: Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo e Farra di Soligo.

«C’è grande rammarico, ma obiettivamente non si potevano prendere altre decisioni. Siamo comunque al lavoro in ottica 2021. L’ufficialità della decisione è stata comunicata in serata perché durante tutta la giornata di venerdì abbiamo chiamato a uno a uno i concorrenti e gli ufficiali di gara per avvertirli della decisione» dichiara il presidente del Motoring Club, Alex De Grandi. Continua Luigi Salvador, vicepresidente del Motoring: «È un grande dispiacere, ma siamo già concentrati sulla nuova data. Contiamo di poter riproporre questo Prealpi Master Show nel marzo 2021, ma la data verrà definita dopo un dialogo con Aci Sport e con il trofeo Raceday». Rammaricato anche Bruno De Grandi, segretario: «Il rammarico è doppio, perché il lavoro per questa edizione è iniziato durante il primo lockdown. La gara è del tutto pronta, ed è per questo che siamo in grado di pensare già alla nuova data». Una rassicurazione importante arriva da Nicola Narduzzo, tesoriere: «Restituiremo il 100% delle tasse d’iscrizione già versate dai concorrenti: ce n’erano già arrivate quasi 140, il massimo possibile».

D’accordo con la decisione anche Alberto Pirelli, patron del trofeo Raceday Rally Terra: «Abbiamo dovuto rimandare la gara nonostante tutti avessimo una voglia incredibile di farla. Meglio però aderire a quanto le autorità locali hanno chiesto e non esporre pubblico e partecipanti a inutili rischi», le sue parole. «L’Amministrazione comunale riconosce la validità e l’importanza che esercita il Prealpi Master Show, sia per valorizzare e promuovere il nostro territorio, sia come evento sportivo diventato appuramento importante degli appassionati di motori - dice il sindaco di Sernaglia, Mirco Villanova - Le attuali condizioni epidemiologiche purtroppo non rendono possibile la manifestazione in completa sicurezza. Per questo motivo l’amministrazione ha ritenuto più praticabile la possibilità di rinviare la manifestazione per svolgerla comunque questa primavera».

«La situazione del momento legata all'emergenza sanitaria ci ha visto costretti a chiedere di rimandare al prossimo anno questa manifestazione molto importante per il territorio - dichiara Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo - Non sarebbe stato un vero rally perché si sarebbe tenuto a "porte chiuse", con conseguente difficoltà nel tenere lontano il pubblico da questa manifestazione che sappiamo bene quanto pubblico richiama. Quest'anno ci sarebbe stata una novità, cioè la partenza proprio dal centro di Farra di Soligo, cuore Unesco, che avrebbe dato quel qualcosa in più all'evento. Ringrazio comunque gli organizzatori per il grande lavoro fatto e arrivederci al prossimo anno».