Rinviato il 22° Prealpi Master Show: il 6-7 febbraio non si correrà

Il Motoring Club ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’edizione 22 del Prealpi Master Show, valido come seconda gara del trofeo Raceday Rally Terra. La decisione è stata presa dopo un confronto con i sindaci dei comuni interessati dalla manifestazione: Sernaglia della Battaglia, Farra di Soligo e Pieve di Soligo. Il perdurare della pandemia, che vede il Veneto e la provincia di Treviso particolarmente colpiti dal virus, rende necessario un rinvio di una manifestazione che ogni anno attrae sul territorio migliaia e migliaia di appassionati e addetti ai lavori. La volontà del Motoring Club è però quella di recuperare la gara durante il 2021 e comunque il prima possibile. Per questo da subito verrà avviato un dialogo con Aci Sport. Resta invece a calendario, chiaramente, il secondo appuntamento targato Motoring Club di questo 2021: l’11-12 dicembre prossimi è difatti in programma 9° Prealpi Trevigiane Terra.