Torneo Bnl al Park Tennis: vincono Frate e Bianchini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è concluso uno dei tornei più lunghi della Marca trevigiana, durato più di un mese. Iniziato il 19 Febbraio, si è concluso Domenica 13 Marzo. Kermesse che assegnava i titoli provinciali di singolare maschile e femminile e quelli di doppio. Nel singolare maschile successo del tennista di Casa Michele Frate che si è dimostrato di ampia caratura superiore alla 4^ categoria. Già perché per riuscire a vincere con Marcello Chiozzi bisogna valere non meno di 3.3, se poi il punteggio è di 6/3 6/1, forse bisogna salire ancora un po’ di più. In ogni caso questo torneo verrà ricordato anche per il caso funesto della prematura scomparsa di Matteo Chini, che doveva proprio confrontarsi con Chiozzi. Terzo posto in assoluto per Andrea Camarin dello Sporting Life Center di Vacil al quarto Marco d’Iseppi del Villa Guidini.

In evidenza con tre vittorie Giorgio Furlanetto il 4.5 Piernicola Carer ed il Non Classificato Antonio Nardi, tutti home players del Park. Da registrare l’ottima prova di Leonardo Granzotto del Motta di Livenza che oltre ad uscire negli ottavi ha fatto un ottima figura assieme al suo compagno di club Edoardo Marson nel doppio maschile. Double che è andato sempre a Michele Frate che era accompagnato al bronzo Camarin. Nel femminile doppio bagel per Sara Bianchini della Barchessa di Casale sul Sile con Giulia Favaro già paga della sua prima finale raggiunta. La giocatrice dello Sporting Life Center prima della finale è riuscita a conquistare 5 vittorie. Terzi posti per Elisa Maglione del Dlf di Tv e per Sabrina Zigante del Castelfranco. Nel doppio la coppia invincibile in provincia è risultata quella dell’Eurosporting con Loredana Lagonigro-Martina Miglioranza che hanno concluso per 6/3 6/1 con le castellane Sabrina Zigante-Valeria Bianchi, accreditate della tds 1. Terze Galea e Forte dell’Eurosporting e Favaro-Corsi dello Sporting Life Center. Le finali dei singolari sono state date in diretta Facebook dal sito del Park di Villorba in collaborazione con Tennistream.

Ora i winners andranno alla tappa regionale. Per il maschile al Plebiscito: Frate, Chiozzi e Camarin ed i doppi Frate-Camarin e Granzotto-Marson. Per il femminile a Verona: Bianchini e Favaro, Lagonigro-Miglioranza e Zigante-Bianchi che si confronteranno con tutti i vincitori delle altre province venete. Al Panatta Racquet Club è in corso il torneo di 3^ categoria maschile diretto da Moira Baratto e Debora Comici. Sono 104 i tennisti in lizza. Avanzano negli ottavi del main draw: De Antoni, Ronchi, Covi, Berto, Peruzzo, Rossato, Fereghino e Rignanese. Da battere il “pinturicchio” Bonacina e l’under 16 veronese Matteo Pasotto. Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 Marzo a Sernaglia della Battaglia con 66 concorrenti in lizza, coordinati da Loredana Venturini. Dal primo raggruppamento degli Nc avanzano: Paoletti, Possamai, Facchin, Toffolin, Granzotto, Vardanega e Pioni. Sono 70 gli iscritti all’Alpe Adria in programma a Vedelago maschile e femminile fino al grado 3.4, competizione che si concluderà il 27/3. A Volpago nel weekend 19 e 20 Marzo c’è il 20° Rodeo Maschile Trofeo Michele Carletti, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3. Alla Barchessa rodeo femminile di 4^ categoria diretto da Paolo Borin. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3.