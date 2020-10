Atletica, il meeting "Ricordando Adriano" si chiude nel segno di Fortuna e Cavaliere

Emanuele Cavaliere (Atl. Biotekna Marcon) e la junior Diletta Fortuna (Carabinieri) si sono aggiudicati la 7^ edizione del meeting “Ricordando Adriano” che domenica, agli impianti sportivi di San Lazzaro a Treviso, ha concluso la stagione provinciale su pista. La manifestazione, organizzata da Atletica Stiore e Nuova Atletica San Lazzaro, era dedicata ad Adriano Didonè, indimenticato dirigente e giudice di gara, scomparso nel 2014. Si è gareggiato, come sempre, con la formula di una combinata di lanci, accoppiando peso e disco, le due specialità più amate dal grande “Dida”. Cavaliere ha totalizzato 1668 punti (15.42 nel peso e 44.19 nel disco), precedendo di un soffio Luciano Boidi (Trevisatletica), fermatosi a quota 1620 punti (15.81 e 40.35). Terzo Jacopo Bellin (Trevisatletica) con 1493 punti (12.97 e 42.29).

Ai piedi del podio, l’azzurro del decathlon Jacopo Zanatta (Silca Ultralite), arrivato a 1406 punti (12.72 e 38.49). La discobola vicentina Diletta Fortuna, al termine di una stagione che l’ha vista laurearsi campionessa italiana juniores e vincere il bronzo agli Assoluti di Padova, ha messo insieme 1483 punti. Per lei, accompagnata a bordo pedana da papà Diego, grande discobolo azzurro del recente passato, 9.66 di peso e 46.10 di disco. Argento per la coetanea Alessia Pivato (Team Treviso), 1424 punti (10.16 e 40.98), e bronzo per la senior Elena Sartori (Vittorio Atletica), 1344 punti (8.98 e 41.37). In apertura di giornata, le gare giovanili con il cadetto Andrea Crestani (Gs Marconi Cassola), campione italiano di categoria nel disco, confermatosi su livelli d’eccellenza nella specialità preferita (43.72).

Risultati

Maschili. Seniores/promesse: 1. Emanuele Cavaliere (Atl. Biotekna Marcon) 1668 punti (15.42/peso; 44.19/disco), 2. Luciano Boidi (Trevisatletica) 1620 (15.81; 40.35), 3. Jacopo Bellin (Trevisatletica) 1493 (12.97; 42.29), 4. Jacopo Zanatta (Silca Ultralite) 1406 (12.72; 38.49).

Juniores: 1. Lorenzo Crestani (Atl. Vicentina) 1441 (13.51/peso; 45.18/disco), 2. Dario Fina (Atl. Brugnera Friulintagli) 1381 (13.53; 41.67), 3. Stefano Bano (Ass. Atl. Nevi) 1178 (11.51; 38.02).

Allievi: 1. Giovanni Maria Sordi (Atl. Brugnera Friulintagli) 1385 (14.79/peso; 44.20/disco), 2. Matteo Zordan (Atl. Vicentina) 1358 (13.14; 48.59), 3. Antonio Maset (Trevisatletica) 1345 (15.01; 41.27).

Cadetti: 1. Andrea Crestani (Gs Marconi Cassola) 1854 (15.00/peso; 43.72/disco), 2. Piero Dal Soglio (Carabinieri) 1490 (11.68; 38.31), 3. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 1445 (12.90; 32.66).

Ragazzi: 1. Paul Cornaglia (Atl. Villorba) 1137 (4.32/lungo; 10.29/peso), 2. Leonardo Foley (Atl. Valdobbiadene) 1096 (4.49; 9.28), 3. Riccardo Miotto (Atl. Valdobbiadene) 1089 (4.86; 8.13).

Femminili. Seniores/promesse: 1. Elena Sartori (Vittorio Atletica) 1344 (8.98/peso; 41.37/disco), 3^ assoluta, 2. Greta Triches (Gs La Piave 2000) 1216 (8.68; 35.98), 3. Laura Vanzin (Vittorio Atletica) 1137 (9.69; 28.48).

Juniores: 1. Diletta Fortuna (Carabinieri) 1483 (9.66/peso; 46.10/disco), 1^ assoluta, 2. Alessia Pivato (Team Treviso) 1424 (10.16; 40.98), 2^ assoluta, 3. Laura Trevisan (Atl. Ponzano) 1142 (10.26; 26.73).

Allieve: 1. Anna Giacomin (Vittorio Atletica) 1145 (11.11/peso; 29.15/disco), 2. Valentina Soligon (Atl. S. Biagio) 1123 (9.86; 32.52), 3. Alessia Boschetto (Atl. Lib. Sanp) 1021 (9.14; 30.37).

Cadette: 1. Aurora Pongiluppi (Trevisatletica) 1295 (8”82/peso; 25.12/disco), 2. Giulia Hernandez Broggin (Atl. Montebelluna) 975 (7.75; 18.37), 3. Elena Longo (Atl. Stiore Treviso) 907 (7.15; 18.20).

Ragazze: 1. Elisa C. Schmalbach (Atl. S. Biagio) 1095 (3.69/lungo; 9.02/peso), 2. Deva Coletto (Atl. S. Biagio) 1077 (3.67; 8.87), 3. Alessia Tozzato (Atl. Ponzano) 1070 (3.89/8.15).

