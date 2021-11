Rodeo di Altivole: vincono Arduini e Mario

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole è calato il sipario sul torneo di 3^ categoria diretto da Beatrice Zaffi con 130 partecipanti e supervisione di Mauro Cenedese. Questi i verdetti. Nel maschile Enrico Arduini del Pederobba su Lionello Giampaolo del Montebelluna in due set. Dopo aver vinto questo duello montelliano, ed aver confermato la supremazia trevigiana di terza categoria, Arduini con questa vittoria, la saluta e passerà con molta probabilità in seconda a fare compagnia al suo maestro di club Fabio Scuglia. Terzi posti per il fenomenale giocatore under 12 del tc Padova Pietro Bertasi, che da 4.1 ha già dimostrato di poter star bene in sella nel terzo e per il compagno di club del winner Edison Martinez. Awards per il cittadellese Andrea Calderoni con tre vittorie, mentre sono 7 quelle del non classificato Felice Saretta ultracinquantenne del Bassano che ha sicuramente rispolverato il suo archibugio.

Nel femminile non c’erano trevigiane nel main draw, soltanto tenniste padovane, vicentine, veneziane, bolzanine ed udinesi. Proprio a quest’ultimo movimento è andato il podio più alto. La manzanese Sofia Mario ha messo in campo tanta classe con la bolzanina Lisa Marie Sartori. Oltre ai centrimetri, la giocatrice friulana, ha messo in campo anche cuore e tecnica. Rintuzzare le giocate dell’altoatesina per una giocatrice di terza categoria, non è affatto facile, anche perché la giovane ha già i piedi in seconda. Ma Sofia Mario ha fatto vedere molto di più. Oltre a scambiare alla pari, ha saputo aprirsi il gioco e a scardinare in più occasioni le solide difese dell’avversaria. La tecnica ha fatto la differenza. I suoi drop shot snocciolati spesso anche da fondo campo, il servizio slic che teneva l’avversaria molto distante dalla linea di fondo, hanno confezionato la vittoria in due set. Terze l’under 16 del Plebiscito che da 4.2 ha camminato nel main draw per altri tre incontri, facendo vedere tutti i suoi progressi stagionali. Stefania Boscarino veterana del Padova Est dopo aver fatto fare game over all’under 16 bassanese Francesca Vario, ha fatto scaldare il motori alla Mario che le ha concesso un solo game. Nel doppio maschile si sono imposti i Bonaldo di Cittadella sui Mason di Trebaseleghe. Nel femminile Sartori e Nieri sul duo Zigante-Bianchi.

Domenica a Silea chiusura del main draw del Rodeo di 4^ categoria maschile limitato al terzo gruppo. Sono in campo dalle 9 del mattino i sopravvissuti della giornata di sabato con i più quotati giocatori. Chiusura del torneo nel tardo pomeriggio. Stesso programma per il Rodeo Alpe Adria anche se lo spessore dei giocatori leggermente più alto. Coordinati da Dean Pinezic ci saranno in gara i top players Manuel Mazzon e Manuel Barbon. Guasteranno loro le feste Juan Josè del Rio Y Rivero e Maurizio Bonaldo.