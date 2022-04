La Serie C delle squadre trevigiane premia solo il team rosa del Park di Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La serie C delle squadre trevigiane. Il team rosa del Park tennis di Villorba centra i Play off. Nella regular season la quadra capitanata da Marco Speronello questa la classifica del Girone 4: Park Tennis 6 punti; Peschiera 4 punti; Padova A punti 2; Cerea 0. In virtù del sorteggio effettuato nella giornata di Mercoledì 13 presso la sede del Comitato Regionale Veneto, il team del Villorba dovrà affrontare il 15/5 in casa le ragazze dei tennis Comunali di Vicenza. In caso di vittoria la vincente tra Verona-Vicenza ed in caso positivo sarà promozione per la B2 2023. Play off sfiorati per l’Olivera di San Vendemiano che hanno così acquisito la salvezza con un po’ di rammarico per la mancata promozione. Negli altri team maschili questo il girone uno che ne vedeva ben due impegnati: 1° Green Garden 7 punti, 2° Circolo Tennis Vicenza 6 punti, 3° Tennis Club Mestre 4 punti, 4° Sporting Life Center di Vacil punti 2 e al quinto posto Tennis Club Pederobba punti 1. Green Garden e Tennis Vicenza ai play off. Tc Mestre rimane in serie C, ai play out Pederobba contro San Giovanni Lupatoto e Sporting Life Center di Vacil con i patavini del Plebiscito. Le vincenti di questi abbinamenti permangono nella serie C 2023 le perdenti retrocedono nella D1 2023. Nel Girone tre c’era il Volpago che si è classificato all’ultimo posto. Quindi play out per loro il 15 maggio in casa del team Scaligero.