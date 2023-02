I risultati delle squadre trevigiane di tennis nelle fasi conclusive di Coppa Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ultime battute per la Coppa Veneto. Nella serie maggiore vince l’Eurosporting Treviso che vince in semifinale contro il Monselice e prenota un posto nella finale. Si difende strenuamente il team del Castelfranco che cede di misura con i rodigini del Lendinara per 1-2. Trasferta sfortunata per lo Sporting Life Center, due infortuni hanno condizionato l’incontro con i veronesi del Bergantino, dando agli scaligeri il passaggio del turno. Incontro decisivo per il Tc Motta nel misto quello di Sabato 18 a Noventa Vicentina per la leadership del Girone. Per i tornei individuali: In corso all’Alpe Adria di Vedelago fino al 26 Febbraio 103 racchette con tennisti fino ai 3.3 dei draw maschile e femminile. Gli incontri odierni dopo tre giornate di gioco, li vedono in campo dalle 15.30 con il femminile Corsi-Zamengo, dalle 16 maschile con Alikaj-Girotto, 18 Zanin-Quarello e Menini-Fassina; 19.30 Nicoletti-Pedron e Nave-Perini; 21.00 Marchiori-Buiat e Zanardo-Picello. Tornei in Programma: Rodeo Fitp a Silea il 18 e 19 Febbraio per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/2. Il 19/2 Doppio TPRA femminile e misto allo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni al 366-8243584. Il 25 Febbraio a Trevignano il Road to Rome di singolo maschile. Iscrizioni Roberta al 392-5212356. Il 26 Febbraio Tpra all’Ostani di Montebelluna molto sentito il torneo di doppio maschile aperto fino ai 4.1, facente parte del circuito Veneto. Per iscriversi Renzo 0423-23500. A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo Fitp maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo.