Alla Barchessa nel 3^ Categoria si confermano due trevigiani

Alla Barchessa di Casale sul Sile si è concluso il torneo di 3^ categoria singolare maschile e femminile. E’ stato condotto con maestria da Nadia Schiavon con 162 partecipanti, questi i verdetti. Nel maschile confermata la supremazia del tennista trevigiano Davide Candiani sul veneziano Edoardo Baldan. Il giocatore del Villa Guidini ha superato in due convincenti set il player del Tc Mestre che hanno confermato le loro posizioni assegnate nel main draw. Terzi Filippo Boer dell’Eurotennis, che ha dimostrato di poter calcare la categoria superiore portando il winner al terzo set e per Fabio Canziani del Mirano tds numero 3. Si sono distinti i giocatori dello Sporting Club di Mestre Andrea Fortuna e Luca Tonicello con 3 vittorie. Nel femminile, la tennista under 14 del Park di Villorba Alessia Vittoria Landi al terzo set sull’under 16 patavina Elena Manzoni. La trevigiana Landi, convincente nel primo set, ha subito nel secondo per riversare tutte le energie fisiche e mentali nel long tie-break. Una terza partita, quella del long, dove ha dimostrato maturità nonostante la sua giovanissima età ed un ranking da 3.4, ha concluso per 10-8. Una gara che la consacra al vertice della categoria perché, nonostante i due pass ricevuti e una sola gara e mezza disputata, la padovana è una 3.1 e del club che forgia in migliori talenti veneti. Terze la favorita Sveva Maria Ricci dell’Eurotennis Treviso e l’under 18 udinese Pez Denise. Allo Sporting Life Center di Vacil main draw del 2^ categoria trofeo Duca di Dolle Sparkling con 3.000 € di montepremi. Dirige Adriana Condrat e Mauro Granzotto. Main draw ai quarti di finale. Questo il calendario di Sabato 25. Alle ore 14.30 entra in campo la testa di serie numero 1 il vicentino Francesco Salviato che incrocerà la racchetta di Jacopo Poles. Stesso orario per un altro quarto quello tra i pari classifica 2.4 il vicentino Giovanni Peruffo ed il trevigiano Mattia Ghedin. Questo può essere considerato il match clou di giornata in quanto Peruffo è dato in gran spolvero e Ghedin in cerca di una performance convincente. Alle 16.30 derby tutto trevigiano dove la tds numero 2 Matteo Marfia sarà opposto al “vikingo” opitergino Giovanni Agostinetto. Alle 18.30 l’ultimo quarto vede l’ultimo trevigiano in pedana, Edoardo Cheriè Ligniere con l’under 18 trentino Davide Ferraroli. Rodeo maschile per giocatori di 4^ categoria a Vedelago oggi e domani a cura dell’Alpe Adria Academy con 32 partecipanti. Ad Altivole è in atto l’Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese.