Grande successo al Tennis Club Castelfranco per il torneo Under14

Ben 172 gli iscritti alla competizione. A Conegliano, invece, al Tc Olivera è andato in scena il Campionato a squadre per i veterani

Al Tennis Club Castelfranco Massimo Pelloia e Lorena Alberti hanno diretto il torneo giovanile con ragazzi dai 10 ai 14 anni con ben 172 iscritti. Nell’under 10 maschile Edoardo Poloni con Lorenzo Genna entrambi dell’Ostani Montebelluna; nell’under 12 con ben 55 partecipanti il patavino Pietro Bertasi ha messo tutti in fila. Dietro di lui Nicolò Zavan del Mogliano, ed i vicentini Alvise Dalle Carbonare e Filippo Flavio Pellanda. Nell’under 14 il veneziano Alvise Finesso sulla sorpresa vicentina Enrico De Zotti. De Zotti con ben 5 vittorie la maggior parte ottenute su giocatori di ranking superiore.

Nel femminile per le più piccine, Azzurra Cappellazzo del Dopolavoro Ferroviario di Treviso con Sara Roccon dell’International tennis Team di Martellago; nell’under 12 Virginia Federici del Sovizzo con la cittadellese Gaia Mondin. Terze le veneziane Agata Folin ed Iris Masetto. Nell’under 14 il più numeroso, Virginia Carnino vicentina del Santorso sulla cittadellese Veronica Simioni; terze Margerita Mondin altra tennista del Cittadella e la veneziana Valeria Maria Arrighetti. Trofeo Kinder Tennis Trophy Mini della Fit a Motta di Livenza per i giovani dai 10 ai 12 anni con una 50^ di partecipanti coordinati da Maurizio Epifanio e Mauro Granzotto.

Per quanto riguarda i campionati a squadre veterani, tennisti inossidabili che si danno tenzone a livello nazionale, gli esuli di Vittorio Veneto sono tutti approdati al Tc Olivera di Conegliano. Qui capitanati dall’internazionale Luca Serena hanno guadagnato le final four sia over 35 che over 40. Quelle per i più giovincelli Massimo Ocera, Dino Tombacco, Davide Tolot, Roberto Meneghin e Stefano Dal Cin la sede è il Club Hanbury di Alassio 25-26-27 Giugno e stessa data per le Over 40 presso il Ca’ del Moro al Lido di Venezia. Qui interverranno i trevigiani dell’Olivera sempre con il capitano Luca Serena: Dino Tombacco, Andrea Barone, Ivan Gaiotti e Michele Ballarin.

Al Park Tennis di Villorba l’Open femminile Trofeo Autotrasporti Pagotto con 1.000 euro di montepremi, sono in gara le players di quarta, dirette da Moira Baratto e Debora Comici. Ad Altivole è in pieno svolgimento il Trofeo Fideuram Ziliotto per giocatori fino ai 3.1, sono 200 in lizza coordinati da Mauro Cenedese e Beatrice Zaffi. Singolari e doppi maschile e femminile e doppio misto. Allo Sporting Life di Vacil torneo di 4^ categoria maschile diretto da Giulia Favaro sotto la supervisione di Roberta Antonello. A Volpago dal 25/6 al 07/7 torneo di Open fino ai 2.3 categoria Trofeo K22 Studio la peculiarità della Kermesse che ha un montepremi di 2mila euro che richiamerà parecchi giocatori pro. Iscrizioni entro il 23/6 via mail a: www.tcvolpago.it.