Si chiude la stagione di Treviso Basket: l'Allianz Trieste vince in rimonta

La NutriBullet cede in volata 84-83 a Trieste e dice addio alle speranze, davvero esigue, di accedere alla post season. La partita, controllata praticamente dall'inizio alla fine dai ragazzi di coach Nicola, è stata compromessa negli istanti finali, quando Trieste ha sfruttato lo 0/2 in lunetta e l'ingenuo fallo di Dimsa per ribaltare in extremis l'inerzia. La vittoria non sarebbe comunque valsa a nulla, dato che Treviso avrebbe dovuto vincere di 23 punti e sperare in una sconfitta di Pesaro a Napoli: nessuna delle due condizioni si è verificata. Per TVB va in archivio un campionato dai due volti e si fa strada il tempo delle riflessioni in vista della prossima stagione.

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Russell, Green, Dimsa, Chillo e Sims. Treviso trova il primo canestro della partita con Sims, mentre Trieste inizia con due palle perse in altrettanti possessi. Banks interrompe il break trevigiano (5-0) e sblocca l’Allianz, Dimsa realizza il suo quinto punto consecutivo. Ciani corre ai ripari con un time-out dopo l’ennesima palla persa dei suoi, TVB sul +5 grazie agli ultimi due piazzati di Green. Treviso piazza un parziale di 8-0, propiziato dalle triple di Chillo e Dimsa, e chiude il primo quarto avanti 10-23.

Bortolani segna un bel canestro con finta e fade away, Trieste continua a sbagliare tiri dall’arco ma viene aiutata dai falli ingenui di Jones. Campogrande è ispirato e con due triple di fila tiene i padroni di casa aggrappati alla partita, anche se TVB ha un vantaggio solido (+13). Trieste perde un altro possesso, l’undicesimo, e dall’altro lato subisce il canestro di Green. Cavaliero e Banks provano a rianimare l’Allianz con due bombe, è l’inizio di un parziale di 7-0. Si va all’intervallo sul 34-41 per la NutriBullet.

Trieste allunga il parziale (11-0) e si riporta ad un solo possesso da Treviso, per la quale adesso il canestro è stregato. Green va in doppia cifra e interrompe il break triestino, ma il momento rimane favorevole a Trieste e Nicola è costretto al time-out dopo la tripla di Banks. La reazione trevigiana è buona: Russell dà il via al parziale (7-0) che vale il +9. Nel finale del terzo periodo si segna con continuità da una parte e dall’altra, ma a dieci minuti dalla fine Treviso rimane in vantaggio 54-60.

Banks si carica sulle spalle l’attacco di Trieste, così come fa Bortolani con un gioco da tre punti. Trieste piazza un mini break di 4-0, realizzato dalla ditta Grazulis-Konate, ed è nuovamente ad un solo possesso di distanza dalla NutriBullet. Green segna in faccia a Banks allo scadere dei 24, riaccorcia Davis facendo lo stesso a Russell. Dimsa perde un pallone banale, Bortolani manda in lunetta Campogrande: 72-72. Piovono triple nel finale: Campogrande e Banks per Trieste, Green per TVB. Russell segna 4 punti consecutivi, poi ruba un pallone decisivo ma Sims manca il colpo del ko sul ribaltamento dell’azione. Il match si decide ai liberi negli ultimi secondi: Dimsa fa 0/2, Banks non sbaglia e regala la vittoria per 84-83 a Trieste.

MARCATORI

Allianz Trieste: Banks 21, Konate 19, Campogrande 15, Grazulis 9

NutriBullet Treviso: Russell 19, Green 18, Bortolani 16, Dimsa 12

PAGELLE

NutriBullet Treviso Basket

DeWayne Russell 7.5 Si carica la squadra sulle spalle nella seconda metà di gara, trovando sempre un modo per bucare la difesa triestina. Nel finale segna 4 punti di fila, ruba un pallone e fa un 2/2 ai liberi che sa di vittoria, purtroppo Dimsa vanifica tutto qualche istante più tardi.

Giordano Bortolani 7 Si Iscrive a referto tra il primo e il secondo quarto, è molto efficace dentro l’area (6/8) mentre fatica da oltre l’arco (1/4). Difensivamente non impeccabile in un paio di situazioni, come in occasione dei 3 tiri liberi concessi a Campogrande.

Henry Sims 5.5 Nel finale non sfrutta due occasioni ghiotte per consegnare a Treviso il +5 che sarebbe valso la vittoria. In difesa alterna buoni piazzamenti ai classici ritardi sui cambi.

Erick Green 7.5 Dopo due partite di ambientamento, stasera sfodera una prestazione di livello portando punti e personalità, come aveva promesso al suo arrivo. Rimane il rammarico che sia arrivato a Treviso troppo tardi.

Tomas Dimsa 5 Una buona prima parte di gara non può compensare un disastroso ultimo quarto, nel quale butta via un pallone in un momento clou, fa 0/2 nel giro in lunetta decisivo e commette un fallo sciocco che manda Banks a sigillare la partita ai liberi.

Matteo Chillo 6.5 Parte in quintetto dopo l’ottima prova contro Milano e conferma il feeling dall’arco, chiudendo anche stasera con il 100% (2/2). Esce però sconfitto nella lotta a rimbalzo contro Grazulis.

Aaron Jones 4.5 Commette il terzo fallo nei primi minuti del secondo quarto, mentre i primi due erano arrivati nel primo periodo per ritardi nei close-out. Si accomoda in panchina a lungo e non riesce ad entrare in partita.

Nicola Akele 6 Anche stasera un buon impegno sotto le plance e discreti piazzamenti difensivi, ma dal punto di vista offensivo la sua prova è troppo modesta, come spesso accaduto nelle ultime uscite.

Mikk Jurkatamm 6 Un bel recupero e un canestro in 5 minuti di utilizzo.