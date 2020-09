Goleada in amichevole per la Came Dosson: battuto 9-1 il Mestre

Nell'amichevole di Mestre contro i padroni di casa del Campello Motors larga vittoria per la Came Dosson che prosegue sulla scia delle ultime gare e conferma le buone impressioni finora dimostrate. Gara comunque combattuta nonostante il largo vantaggio finale, nel primo tempo gli ospiti hanno tenuto viva la gara grazie alla rete di Vettori: per i biancoblu da segnalare la tripletta di Capitan Belsito.

Campello Motors Mestre-Came Dosson 1-9 (pt 1-4)

Campello Motors Mestre: Villano, Douglas, Biancato, Bordignon, Conte, Crescenzo, D'erme, Mazzon, Peron, Quinellato, Tiozzo, Vettore, Zanardo, Zannoni. Allenatore: Regondi

Came Dosson: Pietrangelo, Ronzani, Ditano, Belsito, Azzoni, Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Japa Vieira, Bertoni, Grippi, Murilo, Espindola. Allenatore: Rocha

Marcatori: 1’ pt Belsito (C), 8’ st Dener(C), 9’ st Vettore (M), 13’ Murilo (C), 18’ st Bertoni (C). 3’ st Belsito(C), 5’ st Grippi (C), 5’ st Bertoni (C), 8’ st Belsito (C), 16’ st Dener (C).

Martedi 29 settembre ore 20.45 a Villorba

FUTSAL VILLORBA-CAME DOSSON

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato 3 Ottobre ore 18 a Montebelluna

ATLETICO NERVESA-CAME DOSSON