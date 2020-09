Successo in amichevole per la Came Dosson: Miti Vicinalis sconfitto 8-2

Larga vittoria della Came nell'amichevole di Vazzola contro il Miti Vicinalis. Primo tempo a lungo sul punteggio di 0-0 poi a cinque minuti dall'intervallo la tripletta di Murilo che indirizza la gara a favore dei biancoblu: nella ripresa le reti di Japa e Dener archiviavano la pratica. Oltre alle assenze dei nazionali non hanno preso parte alla gara per motivi precauzionali Belsito, Ditano ed Espindola: al posto loro hannpo trovato spazio i giovani Giuliato, Albanese e Bacchin che hanno ben figurato, così come Ronzani che ha difeso la porta biancoblu per tutta la gara.

Miti Vicinalis-Came Dosson 2-8

Came Dosson: Ronzani, Ditano, Dener, Giuliato, Juan Fran, Japa Vieira, Bertoni, Grippi, Murilo, Bacchin, Albanese. Allenatore: Rocha.

Miti Vicinalis: Mabchor, De Longhi, Modolo, Zecchinello, Otero, Karabina, Genovese, Laino, De Zen, Osmani, Vendrame, Fasanella. Allenatore: Peruzzetto.

Marcatori: 14’ pt Murilo (C) , 15’ pt Murilo (C), 16’ pt Murilo (C), 19’ pt Laino (V). 1’ st Murilo (C), 1’ st Japa (C) , 3’ st Autogol De Zen (C), 10’ st Dener (C), 11’ st Laino (V), 19’ st Juan Fran (C).