L'amichevole tra Came Dosson e Mestre termina 6-1

Buon test per i giocatori di mister Rocha che ha mandato in rete Armon, Dener e Crescenzo

Vittoria della Came Dosson nella sfida amichevole contro il Città di Mestre. L'avvio di gara è favorevole agli ospiti che scendono in campo determinati a mettere in difficoltà i biancoblu e vanno vicini al vantaggio con una conclusione che termina sul palo ed esce. Belsito e compagni prendono ben presto le misure degli avversari e gia al terzo e quarto minuto si portano sul doppio vantaggio che indirizza la gara a loro favore; il primo tempo si chiude con la Came in vantaggio per 4-0 ma il risultato avrebbe potuto anche essere più ampio viste le numerose occasioni da rete create da ambo le parti. La ripresa è stata altrettanto ben giocata sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'intensità fisica: dopo la rete dell'ex Crescenzo con la quale gli ospiti hanno ridotto le distanze, le marcature di Dener (tripletta per lui) e Azzoni hanno fissano il risultato sul 6-1 finale.

Amichevole 21/22: Came Dosson-Città di Mestre 6-1 (pt 4-0)

Came Dosson: Pietrangelo, Belsito, Galliani, Dener, Suton, Juan Fran, Japa Vieira, Di Guida, Arnon, Azzoni, Ditano, Gavioli. Allenatore: Rocha.

Città di Mestre: Villano, Bertoli, Bordignon, Biancato, Conte, D’Erme, Crescenzo , Kapa, Mazzon, Juanillo, Camilla, Javi Perez. Allenatore: Mastrogiovanni.

Marcatori: 3' pt Arnon (C), 4' pt Dener (C), 6' pt Dener (C), 10' pt Belsito (C), 3' st Crescenzo (CM), 9' st Dener (C), 18' st Azzoni (C).