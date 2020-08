Secondo scrimmage estivo con vittoria per il Treviso Basket che batte la Virtus Bologna

Venerdì alle 19.30 a Folgaria, dove la Virtus Segafredo Bologna si trova per il ritiro pre-campionato, la De’ Longhi Treviso ha incontrato il team bolognese per la seconda amichevole della stagione. Per la formazione di coach Menetti ancora fuori Jeffrey Carroll – che è partito con la squadra, ma è rimasto in panchina. Per quanto riguarda la Virtus, assenti Stefan Markovic e Kyle Weems. Treviso parte con: Russell, Cheese, Akele, Chillo e Mekowulu. Il quintetto di Bologna, invece, è composto da: Pajola, Nikolic, Abass, Ricci e l’ex della partita Tessitori.

Ritmi sostenuti e grande intensità da parte di entrambe le squadre caratterizzano un bel primo quarto. Il punteggio è equilibrato e nonostante un ottimo Imbrò che mette a segno 8 punti consecutivi, la Virtus chiude in vantaggio 23-17 (con Alibegovic 9 e Abbass 7). Il secondo parziale si apre con un bel canestro del professore David Logan. Mekowulu mette grande intensità a rimbalzo e ottiene due tiri liberi dopo una carambola nella metà campo offensiva. Russell e il solito Logan mostrano segni d’intesa con un contropiede che si chiude con una tripla del secondo. Entrambe le formazioni giocano con aggressività e lottano su ogni pallone. La partita resta in equilibrio, ma con un paio di belle giocate di Nicola Akele Treviso porta a casa il quarto 16-14. All’intervallo Imbrò e Alibegovic vedono entrambi 11 punti a referto.

Dopo una prima metà di gara di grande intensità, qualche palla persa apre il terzo quarto per Treviso. Tre canestri dalla lunga distanza – di cui uno di Christian Mekowulu – e una grande solidità in difesa riportano equilibrio nella gara. La frazione si conclude 18 pari. Nell’ultimo quarto la De’ Longhi regge fisicamente e conduce il parziale (24-19) dimostrando grande intensità. Mekowulu mette in campo un’ottima prova, lottando con aggressività su ogni pallone e facendo vedere notevoli giocate nella metà campo offensiva. Nel complesso, tutto il team trevigiano dimostra importanti passi avanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Treviso: Mekowulu 28, Imbrò 17, Logan 11, Chillo 6, Akele 6, Russell 6, Cheese 2.

Bologna: Abass 14, Alibegovic 14, Teodosic 12, Adams 10, Tessitori 8, Nikolic 6, Hunter 6, Ricci 4, Pajola 2.