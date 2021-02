Serie A2, l'Atletico Nervesa corsaro in trasferta ad Aosta

Una gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni con la squadra ospite sempre pronta a chiudersi e agire in contropiede con palle lunghe. Proprio grazie ad un contropiede, che mette il vice-cannoniere del campionato Da Silva a tu per tu con Decrescenzo, al 16' del primo tempo per il vantaggio ospite. Da quel momento i padroni di casa si svegliano e aumentano il ritmo di gioco e ribaltano la gara in due minuti grazie ad un bel contropiede concluso da Alemao su assist di Bellomo e con un gran calcio da fuori di Urio per il definitivo 2 a 1 di fine prima frazione.

Il secondo tempo è gestito magistralmente da Alemao e compagni che trovano altri due gol con Imamovic e ancora con Urio mettendo una seria ipoteca sui tre punti in palio. La gara termina senza grandi occasioni per gli ospiti che provano anche l'arma del quinto uomo ma non riescono ad impensierire DeCrescenzo. Tre punti che mantengono dunque al secondo posto l'Atletico Nervesa a soli due punti dalla vetta del girone A della serie A2.