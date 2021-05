Playoff A2: l'Atletico Nervesa passa il turno grazie alla vittorio contro il Città di Massa

Una gara bellissima sempre in bilico, vinta meritatamente dai trevigiani per 7-6 dopo i tempi supplementari

Al Palamazzalovo dopo il 4 a 4 di campionato si ritrovano in gara secca Atletico Nervesa e Città di Massa. Il primo tempo inizia con gli ospiti molto propositivi in contropiede ma trovano un Decrescenzo sempre pronto. E' proprio il Massa a passare in vantaggio con Pichi che su calcio d'angolo infila sul primo palo l'estremo difensore del Nervesa. I padroni di casa non subiscono il colpo, anzi pareggiano subito con Bellomo dopo un gran assist di Leandrinho. Il primo tempo sembra avviarsi verso un pareggio ma il Nervesa compie il 6 fallo concedendo un tiro libero a 45 secondi dalla fine che Pichi realizza per il vantaggio ospite.

Il Secondo tempo inizia con il Nervesa che attacca a testa bassa per pareggiare la gara ma subisce il 3 a 1 al 5' minuto su errore di Imamovic che perde palla e concede il contropiede avversario con abile a segnare a tu per tu con Decrescenzo. Il Nervesa così si gioca il 5 uomo e grazie a due grandi giocate dei suoi giocatori più titolati ritrova il pareggio in due minuti grazie a Urio e Leandrinho. Il 3 a 3 sembra disorientare gli ospiti che subiscono con Youness anche il 4 a 3 al 16' min. Il match si fa intenso e gli ospiti a 2 minuti dalla fine trovano il pareggio su un passaggio azzardato di Alemao che permette a Pichi di segnare la personale tripletta per il 4 a 4 finale.

Si aprono i tempi supplementari con il Massa che prova il quinto uomo ma viene punita da leandrinho e da Bellomo che in pochi minuti portano sul 6 a 4 Nervesa. E' la doppietta che indirizza verso Nervesa la gara e permette ai Trevigiani di difendersi nei minuti finali. C'è tempo per altri due goal con il quinto uomo del Massa con il solito Pichi e con Lucas a pochi secondi dalla fine ma il 7 a 6 definitivo viene siglato da Urio che dopo aver rubato palla segna con il destro dalla propria metà campo il goal che porta al prossimo turno i ragazzi del presidente Furlan.

ATLETICO NERVESA - CITTA' DI MASSA 7-6

ATLETICO NERVESA: Zambon, Zraidi, Youssef, Rexhepaj, Leandrinho, Youness, Di Guida, Alemao, Imamovic, Urio, Bellomo, DeCrescenzo.

CITTÀ DI MASSA: Bertoldi, Lucas, Pichi, Mesa, Mesa , Cattani, Dodaro, Yanez,Pagnaino, Stagnari, De Angelis, Nobili.

RETI: P.t.: Pichi 4'pt , Bellomo 5'pt , Pichi 19'pt, Bertoldi 5'st , Urio 14'st, Leandrinho 15'st, Youness 16'st, Pichi 18'st, Leandrinho 2'pts Bellomo 3'pts, Pichi 2'sts, Lucas 4'sts, Urio 4'sts

NOTE: . Ammoniti : Urio , Leandrinho, Youssef e Rexhepaj , Pichi