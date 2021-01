A2, goleada dell'Atletico Nervesa in casa del Fenice Venezia Mestre

Per la dodicesima giornata del girone A di serie A2, per la prima giornata di ritorno si sono sfidate l'Atletico Nervesa ospite della Fenice VeneziaMestre. La squadra di casa veniva da tre risultati utili e della vittoria casalinga contro il Città di Massa terza in classifica in quel momento. Il Nervesa viene dalle vittorie esterne di Prato e Villorba e comincia la gara tenendo il pallino del gioco e trovando con Rexhepaj abile a portare in vantaggio i trevigiani per due volte, ripresi dal'ex Tenderini abile a punire una disattenzione della squadra ospite.

La gara gira e i padroni di casa trovano il pareggio con Cavaglia dopo un contropiede su palla recuperata e il vantaggio su rigore concesso per un fallo di mano dubbio di Bellomo su una punizione al limite dell'area, guadagnato e realizzato dal solito Tenderini. Ma è un fuoco di paglia, Imamovic per il Nervesa pareggia i conti poco dopo con un gran destro riportando in parità il match e sprecando due ulteriori occasioni per il possibile vantaggio. Si chiude così per 3 a 3 il primo tempo con i padroni di casa bravi a concretizzare le poco occasioni create.

La ripresa è tutta un'altra musica, con gli ospiti, che dopo soli 3 minuti passa in vantaggio con Di guida con un gran destro da fuori area e non si girano più indietro e trovano ancora la via della rete con Leandrinho e Imamovic per il temporaneo 3 a 6 che mette sulla via di Nervesa i 3 punti in palio. I padroni di casa tentano per molti minuti il quinto uomo ma senza essere mai pericolosi e vengono puntualmente puniti da Bellomo e Leandrinho per il definitivo 3 a 8. Complice la sconfitta della capolista L84 e il pareggio del Saints Pagnano, l'Atletico Nervesa si porta meritatamente in testa alla classifica della serie A2 a pari merito col Saints Pagnano ma con 3 partite da giocare in meno.